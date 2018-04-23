РЭЦ одобрил маркировку 450 товаров брендом Made in Russia

МОСКВА, 23 апр — РИА Новости. Российский экспортный центр (РЭЦ) одобрил маркировку 450 наименований товаров брендом Made in Russia, говорится в сообщении центра.

"Российский экспортный центр в 2017 году уже успешно внедрил систему маркировки Made in Russia… Порядка 450 наименований товаров уже прошли сертификацию и получили маркировку", — заявила управляющий директор РЭЦ Вера Подгузова, слова которой приводятся в сообщении.

Еженедельно появляется порядка пяти новых заявок. В этом году перед РЭЦ стоит задача подключить не менее 80 компаний и 1000 товарных позиций, отмечается в сообщении.

Made in Russia — это каталог российских производителей и их товаров, ориентированный на международных покупателей. Сайт работает на 8 языках и адаптирован под специфику разных регионов. Каталог продвигается на рынках, наиболее приоритетных для российских экспортеров — в странах Юго-Восточной Азии, Южной Америки, Ближнего Востока, а также ЕС. Каталог запущен РЭЦ в конце декабря 2017 года, его главная задача — продвижение российской продукции за рубежом под единым страновым брендом. Логотипом проекта стала птица в цветах российского триколора.