ВАШИНГТОН, 23 апр — РИА Новости. Минфин РФ в этом году может увеличить объем чистых внутренних заимствований на 200 миллиардов рублей, сообщил директор департамента госдолга и государственных финансовых активов министерства Константин Вышковский.
По словам Вышковского, речь идет именно об увеличении объема внутренних заимствований, а не о перераспределении структуры долга за счет внешних займов. При этом он подчеркнул, что общий объем чистого привлечения на внутреннем рынке будет не больше, чем в прошлом году, когда он достиг 1 триллиона рублей.
Говоря о возможности еще одного размещения бондов на внешнем рынке в этому году, Вышковский сообщил, что Минфин своих планов не менял, но пока вопрос о займе не стоит. "Мы сейчас никуда выходить не собираемся, а потом посмотрим по ситуации, и никаких пока планов своих не меняем", — отметил он, уточнив, что ситуация, возможно, прояснится во второй половине осени.