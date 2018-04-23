СМИ рассказали о грозящем Абхазии энергодефиците

МОСКВА, 23 апр — РИА Новости. Абхазия может столкнуться с серьезным энергодефицитом из-за остановки в начале 2019 года на длительный ремонт Ингурской ГЭС, которая является основным источником электроэнергии, при этом РФ и Грузия не готовы его покрывать, пишет газета "Коммерсант".
В 2017 году, когда ГЭС вставала для ремонта на несколько недель, Грузия закупила у "Интер РАО" примерно 200 МВт, этот объем был перенаправлен в Абхазию по кольцевой схеме, пишет газета. По словам Мебонии, Грузия получала энергию из РФ по 0,05 доллара за кВт/ч, причем 0,045 доллара дотировала Москва, 0,005 доллара — Тбилиси. Однако за три месяца это уже огромная сумма, и она для Грузии неподъемна, отметил Мебония, подчеркнув, что Тбилиси не намерен закупать электроэнергию для Абхазии.
Энергобаланс Грузии устроен так, что летом излишек выработки идет на экспорт, но с осени до весны энергию приходится импортировать из РФ и Азербайджана. Так, в 2017 году "Интер РАО" поставило в Грузию 501 миллион кВт/ч, получив 262 миллиона кВт/ч. Перепоставки энергии в Абхазию дотирует бюджет РФ: в декабре 2017 года правительство выделило "Интер РАО" за 2016-2017 годы 772 миллиона рублей. При этом отдельного договора с Абхазией у компании нет, поставки в отчетности не выделяются из экспорта в Грузию.
Но сама возможность поставок из РФ под вопросом, пишет издание. Объединенная энергосистема (ОЭС) Юга работает в "напряженном режиме", сообщили газете в "Системном операторе" (СО, диспетчер ЕЭС России). Источники издания замечают, что генерации в ОЭС Юга традиционно не хватает, особенно после присоединения Крыма. В первом квартале энергоэкспорт в Грузию не начался и, возможно, не начнется, отметил собеседник газеты.