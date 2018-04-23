СМИ рассказали о грозящем Абхазии энергодефиците

МОСКВА, 23 апр — РИА Новости. Абхазия может столкнуться с серьезным энергодефицитом из-за остановки в начале 2019 года на длительный ремонт Ингурской ГЭС, которая является основным источником электроэнергии, при этом РФ и Грузия не готовы его покрывать, пишет газета "Коммерсант".

По словам гендиректора ГЭС (1,3 ГВт, находится в совместном ведении Абхазии и Грузии) Левана Мебонии, ремонт должен начаться в феврале 2019 года и займет не менее трех с половиной месяцев. Ремонты были и раньше, но не столь длительные, и на этот раз Грузия не сможет закупать электроэнергию для Абхазии в РФ, "поскольку возникнет огромный дефицит для снабжения Тбилиси и других потребителей", сообщил Мебония изданию.

В 2017 году, когда ГЭС вставала для ремонта на несколько недель, Грузия закупила у "Интер РАО" примерно 200 МВт, этот объем был перенаправлен в Абхазию по кольцевой схеме, пишет газета. По словам Мебонии, Грузия получала энергию из РФ по 0,05 доллара за кВт/ч, причем 0,045 доллара дотировала Москва, 0,005 доллара — Тбилиси. Однако за три месяца это уже огромная сумма, и она для Грузии неподъемна, отметил Мебония, подчеркнув, что Тбилиси не намерен закупать электроэнергию для Абхазии.

Абхазия постоянно нарушает джентльменское соглашение о разделе выработки ГЭС, достигнутое в 1990-х: 60% — Грузии, 40% — Абхазии, забирая в последние пять месяцев 95% энергии, заявил Мебония. Кроме того, Абхазия не платит за электроэнергию, добавил он. При остановке ГЭС значительного объема выработки лишится и грузинская сторона, но, как заверили издание в Минэнерго Грузии, "есть много других источников для закупки".

Энергобаланс Грузии устроен так, что летом излишек выработки идет на экспорт, но с осени до весны энергию приходится импортировать из РФ и Азербайджана. Так, в 2017 году "Интер РАО" поставило в Грузию 501 миллион кВт/ч, получив 262 миллиона кВт/ч. Перепоставки энергии в Абхазию дотирует бюджет РФ: в декабре 2017 года правительство выделило "Интер РАО" за 2016-2017 годы 772 миллиона рублей. При этом отдельного договора с Абхазией у компании нет, поставки в отчетности не выделяются из экспорта в Грузию.

Собеседник газеты в администрации президента Абхазии сообщил, что там "рассчитывают на поддержку России". Глава управления информации и госпротокола аппарата правительства Эльза Чамба подтвердила это, добавив, что "Абхазия находится в постоянном режиме проработки разных ситуаций, в том числе на случай остановки подачи энергии".

Но сама возможность поставок из РФ под вопросом, пишет издание. Объединенная энергосистема (ОЭС) Юга работает в "напряженном режиме", сообщили газете в "Системном операторе" (СО, диспетчер ЕЭС России). Источники издания замечают, что генерации в ОЭС Юга традиционно не хватает, особенно после присоединения Крыма. В первом квартале энергоэкспорт в Грузию не начался и, возможно, не начнется, отметил собеседник газеты.