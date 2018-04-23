Bitcoin Cash дорожает на 16%, восполняя предыдущие потери

МОСКВА, 23 апр — РИА Новости. Альтернативная криптовалюта Bitcoin Cash дорожает в понедельник утром почти на 16%, восполняя предыдущие потери, свидетельствуют данные торгов.

По данным портала CoinMarketCap, по состоянию на 8.10 мск Bitcoin Cash дорожал на 15,75%, до 1,315 тысячи доллара. По данным биржи Bitfinex, курс Bitcoin Cash растет шестую сессию подряд — с 18 апреля, при этом по итогам 18 апреля он вырос на 18%, 20 апреля — на 16,6%. В марте криптовалюта подешевела почти на 50%, в феврале — на 20%, а в январе — почти на 40%.

Биткоин при этом в понедельник дорожал лишь на 0,14%, до 8,86 тысячи долларов. На бирже Bitfinex криптовалюта снижалась в стоимости на 0,34%, до 8,84 тысячи долларов, на Binance — на 0,02%, до 8,84 тысячи.

Другие альтернативные криптовалюты также дорожают: Ethereum — на 4,3%, до 631 доллара, Ripple — на 0,58%, до 0,87 доллара. Капитализация рынка криптовалют, по данным CoinMarketCap, составляет на данный момент 393,46 миллиарда долларов.

"Bitcoin Cash был сильно убит, и сейчас криптовалюта частично компенсирует потери", — прокомментировал РИА Новости ситуацию на рынке директор по инвестициям международной сети профессиональных инвесторов в цифровые активы CryptoLife Мансур Гусейнов.

Аналитик отметил, что в целом по рынку видно, что приходят новые деньги. По его мнению, сейчас хорошее время для входа на рынок. "Три месяца коррекции после очень большого роста уравновесили рынок", — добавляет Гусейнов.