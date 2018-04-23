"Большая семерка" выступила за сохранение антироссийских санкций

МОСКВА, 23 апр — РИА Новости. Государства "большой семерки" выступают за сохранение антироссийских санкций, введенных за "неприемлемые действия России на Украине", говорится в Twitter канадского МИД.

"Министр Фриланд (глава МИД Канады — прим. ред.) и другие главы МИД "большой семерки" подтвердили общую приверженность мировому порядку, основанному на нормах международного права, в том числе по вопросу территориальной целостности. Ограничительные меры в отношении России за неприемлемые действия на Украине сохранятся", — говорится в сообщении.

Представители G7 также выразили единую позицию по украинскому вопросу и договорились оказывать поддержку Украине.

Отношения России и западных стран ухудшились на фоне украинского кризиса и становления Крыма российским регионом. Запад обвинил Москву во вмешательстве во внутренние дела Украины и ввел санкции.

Крым стал российским регионом в 2014 году по итогам референдума, проведенного на полуострове после государственного переворота на Украине. За вхождение в состав России проголосовали более 96 процентов избирателей республики Крым и свыше 95 процентов жителей Севастополя.