"Американец" в полосе отчуждения. Экспортеры нефти отказываются от доллара

МОСКВА, 23 апр — РИА Новости, Игорь Наумов. Тегеран объявил доллар США персоной нон грата и перевел все международные расчеты на евро. Тем самым Иран присоединился к неформальному клубу стран, стремящихся освободить нефтяную отрасль от долларовой зависимости. Когда ждать конца гегемонии "американца" — в материале РИА Новости.

Конвертация в евро

Иранским госорганам и компаниям также предписано использовать евро в качестве основной валюты в отчетах, при публикации статистики, информации и финансовых данных.

"Доллар в Иране и так не в ходу, трейдеры предпочитают альтернативные валюты для своих транзакций. Больше нет оснований продолжать использовать долларовые счета-фактуры", — заявил представитель ЦБ Ирана Мехди Касрейпур.

Так Тегеран ответил на действия США и их союзников. В середине марта Дональд Трамп продлил санкции против Ирана, введенные исполнительными указами его предшественников в 1995, 2010 и 2012-2013 годах. На днях Евросоюз тоже согласовал санкции против Исламской Республики.

В иранском правительстве все это назвали "экономическим заговором", возглавляемым Вашингтоном. И запретили доллар.

"Это политически мотивированное решение. Расчеты в долларах идут через американские банки, что для Ирана связано с определенными рисками. Для расчетов в евро таких рисков нет", — считает директор аналитического департамента "Альпари" Александр Разуваев.

Того же мнения придерживается директор по бизнес-образованию факультета инженерного менеджмента РАНХиГС Олег Филиппов. Он обращает внимание на то, что от доллара в международных расчетах отказываются государства, попавшие под американские санкции. Реакция естественная, но развитые страны этому примеру не следуют.

© AP Photo / Office of the Iranian Supreme Leader Верховный лидер Ирана Али Хаменеи выступает в Тегеране. 14 апреля 2018 © AP Photo / Office of the Iranian Supreme Leader Верховный лидер Ирана Али Хаменеи выступает в Тегеране. 14 апреля 2018

День расплаты

Ответ Тегерана для США — не просто репутационные потери, но и чувствительный экономический удар. Иран — крупнейший производитель и экспортер углеводородного сырья в мире.

Большую часть иранской нефти закупают страны Евросоюза и Китай, поставки осуществляются и в Россию. По данным ОПЕК, на продаже черного золота по зарубежным контрактам Тегеран зарабатывает более 70 миллиардов долларов в год.

В мировой торговле углеводородами в качестве валюты контракта между продавцом и покупателем чаще всего фигурирует американский доллар.

Эталонные сорта нефти также котируются в американской валюте на товарных биржах, специализирующихся на энергоресурсах, — Нью-Йоркской и Лондонской. Именно это обеспечивает доллару статус главной мировой резервной валюты.

И то, что Иран переводит нефтяные сделки на евро, для Вашингтона тревожный звонок. Это значит, что сфера применения доллара сокращается.

США, как показывает опыт, видят в этом ущемление национальных интересов, поэтому реагируют крайне агрессивно. Совпадение или нет, но отказ Ирака и Ливии от расчетов за нефть в долларах предшествовал свержению режимов Саддама Хусейна и Муаммара Каддафи.

Прямой расчет

Зависимость от американской валюты, а следовательно, и от Вашингтона, сегодня не устраивает многих экспортеров и импортеров черного золота. Эксперты отмечают, что в последние годы фактически формируется коалиция за дедолларизацию мирового рынка энергоносителей. В нее уже входят Россия, Китай, Венесуэла. И вот теперь Иран.

Петербургская товарно-сырьевая биржа с осени 2016-го торгует российской нефтью за рубли. В прошлом году Венесуэла прекратила принимать доллары для расчета за нефть, требуя к оплате евро. В конце марта Шанхайская биржа открыла торговлю нефтяными фьючерсами за юани.

Две недели назад глава Минэнерго Александр Новак сообщил о возможности расчетов за нефть в национальных валютах с рядом стран. По словам министра, интерес к этому проявили Турция и Иран, однако прежде необходимо модернизировать финансовые и экономические механизмы.

Эксперт-аналитик "Финама" Алексей Калачев напоминает, что в двусторонней торговле между странами нет ограничений для расчетов в национальных валютах. По сути, для России, Ирана и Венесуэлы это один из способов исключения риска блокировки расчетов в долларах.

Свержение гегемонии американской валюты на мировых рынках энергоносителей — процесс длительный, на 10-15 лет. "Чтобы стать альтернативой доллару в расчетах за энергоносители в глобальном масштабе, национальная валюта должна быть свободно конвертируемой и входить в список резервных. Ближе всех к цели — Китай, запустивший фьючерсные торги на нефть с расчетами за юани", — резюмировал Калачев.