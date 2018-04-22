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Экономика

Макрон надеется, что США не будут вводить новые пошлины в отношении ЕС

17:2122.04.2018
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© AFP 2018 / Ludovic MarinПрезидент Франции Эммануэль Макрон. Архивное фотоПрезидент Франции Эммануэль Макрон. Архивное фото
© AFP 2018 / Ludovic Marin

ВАШИНГТОН, 22 апр — РИА Новости. Президент Франции Эммануэль Макрон надеется, что США не станут вводить новые высокие пошлины на сталь и алюминий в отношении Евросоюза, заявил он в воскресенье.

Китайские полицейские в порту в Циндао. 6 апреля 2018
© REUTERS / Stringer
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"Надеюсь, он (президент США Дональд Трамп — ред.) не будет вводить эти новые пошлины и решит сделать исключение для Европейского союза. Нельзя вести торговые войны с союзниками", — сказал Макрон в интервью телеканалу Fox News.

В начале марта Трамп официально объявил о введении импортных пошлин на сталь (25%) и алюминий (10%).

ЕК в марте опубликовала список, в который, в частности, вошли некоторые виды риса, кукурузы, апельсинового сока, виски, сигар, сигарет, табака, товаров из области косметики и одежды, стальной продукции, в том числе трубной, чугунной продукции, парусников, яхт. Торговля этими товарами с США у ЕС составляет порядка 2,8 миллиарда евро, сообщали источники.

После этого Еврокомиссия провела консультации с участниками рынка по этому списку, в том числе, чтобы дать им шанс указать на потенциальное негативное влияние на экономику Евросоюза возможных повышенных пошлин ЕС на эти товары из США, сообщал источник. После консультаций с рынком Еврокомиссия планировала сформировать и предложить окончательный список товаров из США, который еще должен будет пройти согласование странами Евросоюза.

Флаги ЕС и США. Архивное фото
© AP Photo / Virginia Mayo
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Затем этот список не позднее 23 мая планируется направить Всемирной торговой организации (ВТО). Евросоюз тем самым хочет открыть себе возможность воспользоваться правом (в рамках правил ВТО) на введение торговых мер для "балансировки ситуации" при задействовании Соединенными Штатами своих новых тарифов на сталь и алюминий в отношении ЕС.

Еврокомиссия хочет повысить тарифы на ввоз этих товаров вплоть до 25%, только если США обложит новыми пошлинами импорт стали и алюминия из стран Евросоюза. Новые тарифы ЕС по такому списку товаров из США могут быть введены уже в ближайшие месяцы, без разбирательства в ВТО дела о новых ввозных тарифах Соединенных Штатов на сталь и алюминий, свидетельствуют слова источника.

При этом Еврокомиссия по-прежнему надеется, что США на постоянной основе выведут Евросоюз целиком из-под действия новых пошлин. Таким образом, необходимости в ответном повышении тарифов со стороны ЕС не будет.

Барон Трампгаузен
© РИА Новости / Виталий Подвицкий
Барон Трампгаузен
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Экономика
Комментарии
3 пользователя оставили 3 комментария
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Популярные комментарииВсе комментарии
Exedger1953
Макрон выглядит использованным латексным изделием. Пора бы уже усвоить что,у СШП нет союзников,у СШП есть только интересы.)
17:39
22.04.2018
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madam.kukushinskay
Вот уж "великий переговорщик". Крутится и нашим, и вашим. Хочет войти в историю великим политиком. А главное, хочет сам печатать еврики и руководить европой. А для этого надо показать трампу какой он "радетель", а европе- как он влияет на трампа.
17:34
22.04.2018
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