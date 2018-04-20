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Экономика

Силуанов не исключил временную национализацию санкционных компаний

Сюжет:
Расширение санкций США против России (258)
21:2420.04.2018
(обновлено: 21:25 20.04.2018)
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© РИА Новости / Максим БлиновПерейти в фотобанкМинистр финансов РФ Антон Силуанов. Архивное фотоМинистр финансов РФ Антон Силуанов. Архивное фото
© РИА Новости / Максим Блинов
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ВАШИНГТОН, 20 апр — РИА Новости. Правительство РФ не рассматривает национализацию "Русала", таких предложений от компании не было, однако власти РФ готовы рассмотреть временную национализацию на символическую сумму как вариант поддержки санкционных компаний, заявил журналистам глава Минфина Антон Силуанов.

Здание Правительства РФ. Архивное фото
© РИА Новости / Виктор Толочко
Правительство России создаст структуру для помощи санкционным компаниям
"Пока мы этого не рассматриваем. В части "Русала" таких предложений не получали от компании", — сказал Силуанов, отвечая на вопрос, идет ли речь о национализации "Русала".

"А в целом, как принцип поддержки (санкционных компаний — ред.) можем, наверное, рассматривать национализацию за какую-то символическую сумму с тем, чтобы сохранить производство, трудовой коллектив и так далее. В целом это может рассматриваться с тем, чтобы, если собственники попали под санкции, предприятие попало под санкции, на каком-то этапе работы этого предприятия снять давление", — добавил он.

Отвечая на вопрос, должна ли это быть временная национализация, Силуанов сказал: "Мне казалось бы, да. Мы не должны огосударствливать экономику, поэтому на каком-то этапе не исключаю такую возможность".

Введение санкций против России и ответные шаги
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Введение санкций против России и ответные шаги
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Экономика
Комментарии
2 пользователя оставили 2 комментария
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Популярные комментарииВсе комментарии
strelok1304
конечно, временная: национализировать за два рубля, потом вкачать миллиарды из бюджета, как в гос.предприятие, а потом, опять за символическую сумму - обратно Дерипаске.....это схема простая, но действенная...когда вокруг стадо баранов, кричащих "ура!!" по любому поводу и готовых "затягивать пояса" бесконечно - отчего бы не воспользоваться умным людям?
21:35
20.04.2018
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Сергей Мануков
нужно не временное . а единое и безусловное решение по пересмотру итогов лжеприватизации с последующими уголовными делами всех кто участвовал в ограблении народа России !

пс российский народ победил в войне на уничтожении в ВОВ и по этому по определению в России не может быть приватизации государственных ( народных ) производств ...иными словами не может российский народ победитель быть холуём у хозяина ( крупный и средний бизнес имеется ввиду . в малом допустимы частные инициативы ) ...верните по хорошему или народ заберёт своё сам !

псс в России так же не имеет морального права такое понятие как "элита " ибо как мы помним именно "элита" продала Россию в смутное время и только народ под предводительством обычного человека Козьмы Минина и князем Пожарским отстояли Родину ...так же российский народ подтвердил свою легитимность в 1812 году потом в 1917 годе за тем в 1945 году . сейчас после семибанкирщине когда "элита" снова попыталась продать Россию российский народ снова встанет на защиту своей Родины .... господа "элита " ! не будите лихо пока оно тихо .не злите российский народ ..послушайте А С Пушкина если мне не поверите !
21:52
20.04.2018
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