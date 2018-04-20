В Минздраве опровергли причастность к импортозамещению лекарств

МОСКВА, 20 апр — РИА Новости. Минздрав РФ опроверг свою причастность к импортозамещению лекарств, сообщила пресс-служба ведомства.

Ранее спикер Госдумы Вячеслав Володин сообщил, что Минздрав не выполнил эффективно работу по импортозамещению лекарства на рынке России, 68% рынка представляет собой импорт, при этом компании США получают чистую прибыль в размере примерно 50 миллиардов рублей в год.

"В связи с поступающими запросами относительно данных по импортозамещению лекарств министерство здравоохранения РФ отмечает, что, по-видимому, произошла ошибка: импортозамещение лекарств, как и любое другое импортозамещение и развитие отечественного производства, не относится к полномочиям Минздрава России", — говорится в сообщении.

В министерстве добавили, что за прошедшие шесть лет зарегистрировано более 2,5 тысячи отечественных лекарственных препаратов, удовлетворяющих критериям качества и безопасности. При этом их доля в общем числе зарегистрированных лекарств увеличилась с 61% в 2012 до 84% в 2018 году.

Сообщается, что российская экспертиза качества лекарств сегодня является одной из наиболее эффективных в мире.

"Российские лаборатории аккредитованы не только в рамках российского законодательства, но также ВОЗ и Европейским директоратом по качеству — OMCL. С 2016 года Россия является полноправным членом Международного форума регуляторов лекарственных препаратов — ICMRA, в который входят лишь 28 государств", — говорится в заявлении пресс-службы.