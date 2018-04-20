Трамп обвинил ОПЕК в искусственном завышении цен на нефть

МОСКВА, 20 апр — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил, что ОПЕК пытается искуственно завысить стоимость нефти. Об этом он написал в Twitter.

Looks like OPEC is at it again. With record amounts of Oil all over the place, including the fully loaded ships at sea, Oil prices are artificially Very High! No good and will not be accepted! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 20 апреля 2018 г.

"Судя по всему, ОПЕК опять взялась за старое. Если взглянуть на рекордные уровни нефтедобычи по всему миру, включая полностью загруженные танкеры в море, становится ясно, что нефтяные цены искусственно очень сильно завышены! Это никуда не годится, мы это не приемлем!" — написал американский лидер в микроблоге.

Позднее генсек ОПЕК Мохаммед Баркиндо прокомментировал заявление Трампа. Он подчеркнул, что организация не преследует какой бы то ни было цели по ценам на "черное золото". "Мы в ОПЕК позиционируем себя как друзья США, которые уделяют внимание их росту", — заявил Баркиндо.

Глава Минэнерго России Александр Новак также не согласился с утверждением президента Соединенных Штатов. При этом он допустил, что цена на нефть в апреле может вырасти до 80 долларов за баррель под влиянием геополитических факторов.

В конце 2016 года ОПЕК и ряд не входящих в организацию стран договорились в Вене о сокращении нефтедобычи на 1,8 миллиона баррелей в сутки с уровня октября 2016 года. Из этого числа 300 тысяч приходятся на Россию.