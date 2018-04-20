МВФ не видит в ситуации в Каталонии серьезных рисков для экономики Испании

ВАШИНГТОН, 20 апр — РИА Новости, Екатерина Соболь. Обстановка в Каталонии пока не влияет на прогноз экономического развития Испании, заявил в пятницу директор европейского департамента Международного валютного фонда (МВФ) Пол Томсон.

"Мы не видим серьезных рисков для экономического прогноза в связи с ситуацией в Каталонии", — сказал Томсон в рамках пресс-конференции на "Весенней встрече" МВФ в Вашингтоне.

После проведения в Каталонии 1 октября 2017 года референдума о независимости власти Испании арестовали ряд членов каталонского правительства и лидеров гражданских организаций по обвинению, в частности, в организации восстания. Обвинения были также выдвинуты в отношении бывшего президента Каталонии Карлеса Пучдемона, который был арестован в Германии по запросу Мадрида.