"Газпром" направил в арбитраж документы на расторжение контрактов с Киевом

МОСКВА, 20 апр — РИА Новости. "Газпром" направил в Стокгольмский арбитраж документы на расторжение контрактов с "Нафтогазом Украины" на поставку и транзит топлива, сообщила российская компания.

Глава "Газпрома" Алексей Миллер заявил, что российская сторона готова вести переговоры с НАК "Нафтогаз Украины" о транзите газа после 2019 года. "Однако Украина должна обосновать экономическую целесообразность транзита через свою территорию", — уточнил он.

Стокгольмский арбитраж в декабре и феврале вынес решения по спорам "Газпрома" и "Нафтогаза" в отношении контрактов на поставку и транзит газа соответственно.

По первому решению украинская госкомпания должна была выплатить 2,019 миллиарда долларов плюс 0,03% за каждый день просрочки платежа. По второму — российская должна 4,637 миллиарда долларов. Произведя зачет встречных требований, в итоге суд обязал "Газпром" заплатить "Нафтогазу" 2,56 миллиарда долларов.

В Москве заявили, что эти решения создали дисбаланс в пользу Киева, в связи с чем "Газпром", с одной стороны, обжалует их, а с другой — намерен расторгнуть сами контракты через этот же суд.

"Газпром" направил "Нафтогазу" официальное уведомление о начале процедуры расторжения контрактов. В конце марта компании провели переговоры по этому вопросу, следующий раунд которых назначили на апрель.

Решения арбитража российская компания обжаловала в суде Швеции в марте.