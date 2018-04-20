"ЮТэйр" назвала "стоячие" места в самолете помехой для провоза ручной клади

МОСКВА, 20 апр — РИА Новости. Авиакомпания "ЮТэйр" считает, что "стоячие" кресла в салоне воздушного судна будут мешать провозу ручной клади.
По словам производителей, новые "кресла" позволят "уплотнить рассадку": они в два раза легче стандартных сидений и позволяют увеличить пассажировместимость самолета на 20%.
"ЮТэйр" провел замеры салона и выяснил, что в стоячих креслах пассажирам будет мешать багажник для ручной клади. При этом самый экономичный тариф "Лайт" включает ручную кладь 10 килограммов, и авиакомпания не планирует отказывать пассажирам в провозе ручной клади", — заявил РИА Новости президент авиакомпании "ЮТэйр" – Пассажирские авиалинии" Павел Пермяков.
Ранее источник в "Победе" сообщил РИА Новости, что лоукостер планирует заказать для новых воздушных судов "стоячие" кресла при условии их сертификации и безопасности.