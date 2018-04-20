"ЮТэйр" назвала "стоячие" места в самолете помехой для провоза ручной клади

МОСКВА, 20 апр — РИА Новости. Авиакомпания "ЮТэйр" считает, что "стоячие" кресла в салоне воздушного судна будут мешать провозу ручной клади.

Ранее на этой неделе газета The Telegraph сообщила, что итальянская фирма Aviointeriors разработала прототип стоячих мест для самолетов. Ряд "сидений" планируется закрепить вертикальными стойками, на уровне бедер будет расположена мягкая обивка, которая позволит пассажиру не испытывать дискомфорт в бедрах. Стоячие места также оснастят двумя подлокотниками. Сидеть на таком "кресле" невозможно — только облокотиться на него.

По словам производителей, новые "кресла" позволят "уплотнить рассадку": они в два раза легче стандартных сидений и позволяют увеличить пассажировместимость самолета на 20%.

"ЮТэйр" провел замеры салона и выяснил, что в стоячих креслах пассажирам будет мешать багажник для ручной клади. При этом самый экономичный тариф "Лайт" включает ручную кладь 10 килограммов, и авиакомпания не планирует отказывать пассажирам в провозе ручной клади", — заявил РИА Новости президент авиакомпании "ЮТэйр" – Пассажирские авиалинии" Павел Пермяков.

Ранее источник в "Победе" сообщил РИА Новости, что лоукостер планирует заказать для новых воздушных судов "стоячие" кресла при условии их сертификации и безопасности.