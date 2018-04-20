МОСКВА, 20 апр – РИА Новости. Дональд Трамп обвинил ОПЕК в искусственном завышении цен на нефть.

"Похоже, ОПЕК снова делает это. С рекордными количествами нефти повсюду, включая полностью загруженные корабли в море, цены на нефть искусственно очень завышены! Ничего хорошего, мы это не поддержим!", — написал Трамп в Twitter.

Looks like OPEC is at it again. With record amounts of Oil all over the place, including the fully loaded ships at sea, Oil prices are artificially Very High! No good and will not be accepted! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 20 апреля 2018 г.

В конце 2016 года ОПЕК и ряд не входящих в организацию стран (ОПЕК+) договорились сократить добычу нефти в своих странах суммарно на 1,8 миллиона баррелей в сутки. В ноябре 2017 года соглашение продлили на весь 2018 год.

Соблюдение соглашения контролируют мониторинговый и технический комитеты. Следующий саммит ОПЕК состоится 22 июня в Вене.