В Госдуме предложили наказывать за исполнение антироссийских санкций

МОСКВА, 20 апр — РИА Новости. Спикер Госдумы Вячеслав Володин на встрече с представителями деловых и экспертных кругов выступил за введение запрета на исполнение санкций США на территории России, сообщили в пресс-службе парламентария.

Депутат не исключил, что за это последует уголовная ответственность.

По его словам, это коснется тех, кто будет "руководствоваться антироссийскими решениями иностранных государств" при работе на территории страны.

"В России мы должны жить по российским законам", — приводит пресс-служба его слова.

Санкции США

В начале апреля США ввели новые ограничительные меры против России.

Перечень пополнили несколько российских бизнесменов и связанные с ними компании. Среди них — Олег Дерипаска и контролируемые им En+ Group, "Группа ГАЗ", "Базовый элемент" и "РусАл", Виктор Вексельберг и его группа "Ренова", а также Кирилл Шамалов, Сулейман Керимов, глава "Газпрома" Алексей Миллер и глава ВТБ Андрей Костин.

В ответ на это группа депутатов внесла на рассмотрение нижней палаты парламента законопроект, предусматривающий санкции против США. В частности, документ содержит запрет на ввоз американской сельскохозяйственной, алкогольной и табачной продукции, а также лекарственных препаратов. Помимо этого, проект предлагает приостановить сотрудничество России и США по атому, авиастроению и ракетным двигателям.

Госдума рассмотрит документ 15 мая.