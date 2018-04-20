В Болгарии предложили наладить паромное сообщение с Крымом

ЯЛТА, 20 апр — РИА Новости. Болгарии экономически выгодно наладить паромное сообщение с Крымом и открыть прямые авиарейсы, заявил руководитель болгарского общественного фонда "Народное единение" Христо Маринов.
Кроме того, по его словам, также нужно подумать над открытием прямых авиарейсов между Болгарией и Крымом и созданием в России преференций западным компаниям, которые будут работать в Крыму.
"Западным компаниям, которые готовы работать в Крыму, нужно создать преференции и отменить ограничения для работы в России и поставок товаров", — подчеркнул Маринов.
Ялтинский международный экономический форум — ежегодное деловое международное мероприятие в экономической сфере, проводимое в Крыму. Организаторы форума: правительство Крыма, фонд "ЯМЭФ" при поддержке администрации президента России. В этом году форум проходит с 19 по 21 апреля.
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