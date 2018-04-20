Власти считают объединение Курганмашзавода с тульским КБ неизбежным

ЕКАТЕРИНБУРГ, 20 апр — РИА Новости. Объединение ОАО "Курганский машиностроительный завод", единственного в России производителя боевых машин пехоты (БМП), с Тульским Конструкторским бюро приборостроения — это, скорее всего, единственный выход из сложной ситуации c предприятием, в отношении которого суд рассматривает процедуру о банкротстве, сообщил журналистам в пятницу губернатор Курганской области Алексей Кокорин.

"Это государственная организация. Я убежден, что все свои решения и действия они согласуют с правительством Российской Федерации. Есть постановление Дмитрия Анатольевича Медведева, где все шаги расписаны по финансовому оздоровлению Курганмашзавода. Скорее всего, с учетом большой закредитованности предприятия, другого выхода из ситуации нет. Но, самое главное, что задача стоит сохранить коллектив и значительную часть объемов производства все-таки оставить на территории Курганмашзавода", — сказал Кокорин в ответ на вопрос о возможном объединении Курганмашзавода с Тульским Конструкторским бюро приборостроения.

В то же время губернатор назвал этот вариант нежелательным для региона.

"Нет, конечно. Для нас это будет нежелательно. Но для меня как для губернатора главное — это сохранить коллектив. В Кургане на этом предприятии трудятся свыше 6,5 тысячи человек", — сообщил глава области в ответ на вопрос о том, насколько приемлемо для региона такое развитие событий.

"Внешэкономбанк" в октябре 2017 года заявил о намерении подать в суд заявления о банкротстве головной компании концерна "Тракторные заводы" (КТЗ), "Курганмашзавода" и ряда других компаний концерна. Наблюдательный совет ВЭБа утвердил план мероприятий в рамках дефолтной стратегии работы с проблемной задолженностью предприятий КТЗ. При проведении предусмотренных законом судебных процедур хозяйственная деятельность предприятий будет продолжаться, отмечал ВЭБ.

Арбитражный суд Чувашии в ноябре по заявлению Внешэкономбанка ввел в КТЗ начальную процедуру банкротства — наблюдение. Суд включил в реестр требований кредиторов КТЗ обязательства перед ВЭБом в размере более 68,5 миллиарда рублей. Суд утвердил временным управляющим КТЗ Юрия Калакутина и назначил на 27 апреля рассмотрение по существу дела о банкротстве концерна.

ОАО "Курганмашзавод" — один из лидеров военно-промышленного комплекса России, единственное в стране предприятие, выпускающее боевые машины пехоты. Предприятие основано в 1950 году как завод по производству тяжелых кранов. В октябре 1966 года постановлением правительства заводу был установлен план производства боевой машины пехоты БМП-1, серийное производство которой началось с 1967 года.