ЯЛТА, 20 апр – РИА Новости. США усиливают санкционное давление на Россию от безысходности, заявила депутат Госдумы РФ от крымского региона Наталья Поклонская.

"Такие санкции, такие меры приняты от безысходности. Россия сильное государство и великая страна, которую всегда будут уважать и с которой всегда будут считаться. Россию не нужно бояться, а нужно сотрудничать и дружить, тогда и им легче станет", — сказала Поклонская в интервью РИА Новости на полях Ялтинского международного экономического форума.

По ее словам, МИД РФ готовит на санкционное давление Запада разумные ответные меры.

В начале апреля США ввели новые санкции против России. В санкционный список попал ряд крупных российских бизнесменов и подконтрольные им компании, в частности Олег Дерипаска и контролируемые им En+ Group, "Группа ГАЗ", "Базовый элемент" и "Русал", Виктор Вексельберг и его группа "Ренова", а также Сулейман Керимов, Кирилл Шамалов, глава "Газпрома" Алексей Миллер, глава ВТБ Андрей Костин.