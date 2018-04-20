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Экономика

Исследование: российский рынок нелегальных сигарет продолжает быстро расти

04:0820.04.2018
(обновлено: 04:14 20.04.2018)
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© РИА Новости / Алексей ДаничевПерейти в фотобанкПроизводство сигарет. Архивное фотоПроизводство сигарет. Архивное фото
© РИА Новости / Алексей Даничев
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МОСКВА, 20 апр — РИА Новости. Российский рынок нелегальных сигарет продолжает стремительно расти: в первом квартале 2018 года доля нелегальной продукции составила уже 7,7% рынка; вместе с тем доля нелегальной продукции, произведенной российскими компаниями, в начале года превысила долю "черных" белорусских сигарет, следует из данных исследования аналитического агентства Kantar TNS.

Сигарета в пепельнице. Архивное фото
© Depositphotos / londondeposit
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Исследование проводилось по заказу ведущих табачных компаний, Japan Tobacco International (JTI), Philip Morris International (PMI), British American Tobacco (BAT) и Imperial Tobacco, методом интервью и обмена пачек у российских курильщиков в возрасте от 19 до 64 лет. Опрос респондентов проходил с января по февраль 2018 года.

Согласно результатам исследования, доля нелегального рынка сигарет в России значительно увеличилась: сейчас она составляет 7,7% против 4,6% годом ранее.

"По отраслевым расчетам в масштабах российского рынка объем нелегальной продукции составит около 20 миллиардов штук сигарет в 2018 году, а государственный бюджет может потерять более 50 миллиардов рублей дохода от табачных акцизов и НДС", — говорится в релизе по итогам исследования.

Сигарета. Архивное фото
© Fotolia / stokkete
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Основной объем (более 37% нелегального рынка) составляют сигареты, произведенные в странах Евразийского экономического союза (ЕАЭС). В масштабах всего рынка на их долю приходится 2,9% (порядка 7,5 миллиарда сигарет).

"Значительная часть представлена сигаретами белорусских производителей, выпущенными как для внутреннего рынка с акцизными марками Республики Беларусь, так и предназначенными для экспорта. В целом, Белоруссия остается крупнейшей страной-поставщиком нелегальных сигарет в Россию, занимая 2,2% российского табачного рынка", — добавляется в сообщении.

Россия наращивает объемы

Беременная девушка. Архивное фото
© Depositphotos / Subbotina
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Любопытно, однако, что со времени предыдущего исследования резко увеличилась доля пачек сигарет с российскими предупреждающими надписями, которые, однако, находятся в обороте либо без специальной акцизной марки, либо с признаками ее подделки. Доля этой категории на российском рынке увеличилась в первом квартале текущего года до 2,4% с 1,6% годом ранее.

"На ее рост повлияло отсутствие до настоящего момента обязательной системы цифровой маркировки, позволяющей эффективно отслеживать производство, оборот и уплату акцизов российскими производителями", — отмечает аналитическое агентство. При этом доля пачек сигарет без спецмарки выросла до 0,9% с 0,7%, а пачек с признаками ее подделки – до 1,5% с 0,9%.

Сигареты. Архивное фото
© Fotolia / Africa Studio
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Кроме того, свою долю на российском рынке увеличивает продукция, произведенная за пределами ЕАЭС — в частности, в Объединенных Арабских Эмиратах и Сербии. "В общем объеме нелегального потребления их доля увеличилась до 24,6%. С момента проведения предыдущего исследования в первом квартале 2017 года их доля на российском рынке увеличилась с 0,7% до 1,9%", — указывается в релизе.

"Если срочно не предпринимать никаких мер противодействия, то придет время, и наши поставщики выдавят с рынка и Белоруссию, и арабские страны. Потому что у них дешевле будет, и гораздо проще, потому что не надо пересекать никакие границы", — сообщил РИА Новости главный редактор отраслевого информагентства "Русский табак" Максим Королев.

Ситуация в регионах

Мужчина сжимает пачку сигарет. Архивное фото
© Depositphotos / belchonock
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Наиболее высокий уровень нелегальной табачной продукции традиционно наблюдается в приграничных с Белоруссией регионах – Брянской и Смоленской областях. Здесь доля нелегальных сигарет почти втрое превышает общероссийские показатели: в первом квартале 2018 года она достигла 21,4% от продаж сигарет на этой территории.

"В граничащих с Казахстаном регионах России (Саратовской, Самарской, Оренбургской и Челябинской областях) доля нелегальных сигарет за год увеличилась почти в 2,5 раза с 5,5% в 2017 году до 13,6% по итогам первого квартала 2018 года", — добавляет агентство.

Сигареты киоске. Архивное фото
© РИА Новости / Алексей Мальгавко
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В свою очередь на Северном Кавказе (Кабардино-Балкария, Карачаево-Черкесия, Адыгея, Северная Осетия-Алания) доля сигарет, имеющих нелегальное происхождение, за год увеличилась вдвое — до 23,4%. "Доля теневого рынка табачных изделий в республиках Северного Кавказа превышает общероссийский уровень в три раза", — отмечает Kantar TNS.

При этом распространение нелегальной продукции по республикам Северного Кавказа неравномерное. Если в Карачаево-Черкесии доля контрафакта и контрабанды, по оценке, составляет 7,3%, то в Кабардино-Балкарии и Северной Осетии она превышает 30%, а в Нальчике — 45%.

Наконец, среди городов с населением более 1 миллиона человек наиболее высокая доля нелегальных сигарет зафиксирована в Омске (29%), Ростове-на-Дону (26%), Красноярске (15%) и Новосибирске (12%).

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Девушка с электронной сигаретой
© Fotolia / nito
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Руководитель отдела "БАТ Россия" (российская структура BAT) по противодействию незаконному обороту табачных изделий Максим Курганский отметил, что в ответ на повышение табачных налогов и цен на сигареты российские курильщики не бросают курить, а переходят на доступный контрафакт.

"Результаты исследования и зарубежный опыт говорят о том, что дальнейшее повышение акцизов в России неизбежно приведет к усугублению проблемы. Остановить распространение нелегальной продукции поможет взвешенная акцизная политика России и её соседей по ЕАЭС. Кроме того, необходимо развивать правоприменительную практику и усиливать финансовое наказание за продажу "серого" продукта", — сказал Курганский, слова которого приводятся в сообщении Kantar TNS.

Сигареты
© Fotolia / gosphotodesign
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По мнению вице-президента JTI по корпоративным отношениям и коммуникациям в России Сергея Головко, рост доли нелегального рынка на протяжении последних двух лет доказывает, что цена остается единственным ключевым фактором выбора в пользу дешевой нелегальной. "Любое повышение ставок акциза в России – без привязки к уровню акцизной нагрузки в соседних странах и покупательной способности населения в России – только способствует ценовой привлекательности и все более лояльному отношению потребителей к нелегальным сигаретам", — подчеркнул он.

Директор департамента по корпоративным и юридическим вопросам в России и странах Центральной Азии Imperial Tobacco Георгий Соустин считает, что эффективным методом борьбы с производством нелегальной продукции в России является отслеживание оборота производственного табачного оборудования.

Выставка Global vape - 2017
© РИА Новости / Александр Вильф
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В свою очередь вице-президент по корпоративным вопросам PMI в России Сергей Слипченко считает, что для борьбы с ростом рынка нелегальной табачной продукции в России необходим комплексный подход, включающий предсказуемую и взвешенную налоговую политику, ужесточение санкций за производство и сбыт нелегальной табачной продукции.

Эффективной мерой, по его словам, стало бы введение единой минимальной цены на сигареты. "Этот механизм стал бы действенным индикатором для контролирующих органов и потребителей, позволяя быстро и эффективно определять нелегальную продукцию и выводить её из розничного оборота", — пояснил Слипченко.

"В дополнение к этому, введение фиксированной розничной цены на табачные изделия будет способствовать повышению прозрачности их оборота на российском рынке. Внедрение обязательной системы цифровой маркировки табачной продукции на территории государств-членов ЕАЭС также позволит ограничить рост нелегального рынка", — добавил представитель PMI.

Эффективность маркировки

Сигарета в пепельнице. Архивное фото
© Depositphotos / londondeposit
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В России с января проходит эксперимент по маркировке табачной продукции. В ходе пилотного проекта пачки сигарет будут маркироваться двухмерным кодом в формате Data Matrix, штрих-код будет содержать информацию, которая может подтвердить подлинность продукции. Предполагается, что эксперимент, в частности, позволит проверить эффективность механизма маркировки для противодействия ввоза в РФ контрафакта.

Заместитель гендиректора Центра развития перспективных технологий (ЦРПТ, оператор эксперимента по маркировке табачной продукции) Реваз Юсупов отметил, что данные исследования Kantar TNS говорят о необходимости усиления контроля за товарооборотом табачной продукции. В борьбе с "серым" рынком сигарет может помочь цифровая маркировка.

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© РИА Новости / Игорь Зарембо
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"Она исключает возможность выхода нелегальной продукции с завода, благодаря генерации кода непосредственно в момент производства. Цифровой код нельзя скопировать или украсть – для каждой пачки он индивидуален, защищен криптографией и хранится в системе оператора. При переходе на маркировку нелегальные производители не смогут выпускать продукцию в оборот, пачку без маркировки не примут логистические компании и далее благодаря функционалу онлайн-касс продажа нелегальной продукции также будет невозможна", — подчеркнул он.

Экспериментальная система, по всей видимости, действительно имеет большой потенциал для применения. Так, источник РИА Новости, знакомый с ходом обсуждения вопроса маркировки сигарет, сообщил, что цифровая маркировка может в будущем заменить собой бумажную акцизную марку. "Это исключит бесконтрольное использование акцизных марок и станет универсальным инструментом фискального контроля", — подчеркнул собеседник агентства.

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