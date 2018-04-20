МОСКВА, 20 апр — РИА Новости. Российский рынок нелегальных сигарет продолжает стремительно расти: в первом квартале 2018 года доля нелегальной продукции составила уже 7,7% рынка; вместе с тем доля нелегальной продукции, произведенной российскими компаниями, в начале года превысила долю "черных" белорусских сигарет, следует из данных исследования аналитического агентства Kantar TNS.

Исследование проводилось по заказу ведущих табачных компаний, Japan Tobacco International (JTI), Philip Morris International (PMI), British American Tobacco (BAT) и Imperial Tobacco, методом интервью и обмена пачек у российских курильщиков в возрасте от 19 до 64 лет. Опрос респондентов проходил с января по февраль 2018 года.

Согласно результатам исследования, доля нелегального рынка сигарет в России значительно увеличилась: сейчас она составляет 7,7% против 4,6% годом ранее.

"По отраслевым расчетам в масштабах российского рынка объем нелегальной продукции составит около 20 миллиардов штук сигарет в 2018 году, а государственный бюджет может потерять более 50 миллиардов рублей дохода от табачных акцизов и НДС", — говорится в релизе по итогам исследования.

Основной объем (более 37% нелегального рынка) составляют сигареты, произведенные в странах Евразийского экономического союза (ЕАЭС). В масштабах всего рынка на их долю приходится 2,9% (порядка 7,5 миллиарда сигарет).

"Значительная часть представлена сигаретами белорусских производителей, выпущенными как для внутреннего рынка с акцизными марками Республики Беларусь, так и предназначенными для экспорта. В целом, Белоруссия остается крупнейшей страной-поставщиком нелегальных сигарет в Россию, занимая 2,2% российского табачного рынка", — добавляется в сообщении.

Россия наращивает объемы



Любопытно, однако, что со времени предыдущего исследования резко увеличилась доля пачек сигарет с российскими предупреждающими надписями, которые, однако, находятся в обороте либо без специальной акцизной марки, либо с признаками ее подделки. Доля этой категории на российском рынке увеличилась в первом квартале текущего года до 2,4% с 1,6% годом ранее.

"На ее рост повлияло отсутствие до настоящего момента обязательной системы цифровой маркировки, позволяющей эффективно отслеживать производство, оборот и уплату акцизов российскими производителями", — отмечает аналитическое агентство. При этом доля пачек сигарет без спецмарки выросла до 0,9% с 0,7%, а пачек с признаками ее подделки – до 1,5% с 0,9%.

Кроме того, свою долю на российском рынке увеличивает продукция, произведенная за пределами ЕАЭС — в частности, в Объединенных Арабских Эмиратах и Сербии. "В общем объеме нелегального потребления их доля увеличилась до 24,6%. С момента проведения предыдущего исследования в первом квартале 2017 года их доля на российском рынке увеличилась с 0,7% до 1,9%", — указывается в релизе.

"Если срочно не предпринимать никаких мер противодействия, то придет время, и наши поставщики выдавят с рынка и Белоруссию, и арабские страны. Потому что у них дешевле будет, и гораздо проще, потому что не надо пересекать никакие границы", — сообщил РИА Новости главный редактор отраслевого информагентства "Русский табак" Максим Королев.

Ситуация в регионах



Наиболее высокий уровень нелегальной табачной продукции традиционно наблюдается в приграничных с Белоруссией регионах – Брянской и Смоленской областях. Здесь доля нелегальных сигарет почти втрое превышает общероссийские показатели: в первом квартале 2018 года она достигла 21,4% от продаж сигарет на этой территории.

"В граничащих с Казахстаном регионах России (Саратовской, Самарской, Оренбургской и Челябинской областях) доля нелегальных сигарет за год увеличилась почти в 2,5 раза с 5,5% в 2017 году до 13,6% по итогам первого квартала 2018 года", — добавляет агентство.

В свою очередь на Северном Кавказе (Кабардино-Балкария, Карачаево-Черкесия, Адыгея, Северная Осетия-Алания) доля сигарет, имеющих нелегальное происхождение, за год увеличилась вдвое — до 23,4%. "Доля теневого рынка табачных изделий в республиках Северного Кавказа превышает общероссийский уровень в три раза", — отмечает Kantar TNS.

При этом распространение нелегальной продукции по республикам Северного Кавказа неравномерное. Если в Карачаево-Черкесии доля контрафакта и контрабанды, по оценке, составляет 7,3%, то в Кабардино-Балкарии и Северной Осетии она превышает 30%, а в Нальчике — 45%.

Наконец, среди городов с населением более 1 миллиона человек наиболее высокая доля нелегальных сигарет зафиксирована в Омске (29%), Ростове-на-Дону (26%), Красноярске (15%) и Новосибирске (12%).

Почему люди курят подделку и как с этим бороться

Руководитель отдела "БАТ Россия" (российская структура BAT) по противодействию незаконному обороту табачных изделий Максим Курганский отметил, что в ответ на повышение табачных налогов и цен на сигареты российские курильщики не бросают курить, а переходят на доступный контрафакт.

"Результаты исследования и зарубежный опыт говорят о том, что дальнейшее повышение акцизов в России неизбежно приведет к усугублению проблемы. Остановить распространение нелегальной продукции поможет взвешенная акцизная политика России и её соседей по ЕАЭС. Кроме того, необходимо развивать правоприменительную практику и усиливать финансовое наказание за продажу "серого" продукта", — сказал Курганский, слова которого приводятся в сообщении Kantar TNS.

По мнению вице-президента JTI по корпоративным отношениям и коммуникациям в России Сергея Головко, рост доли нелегального рынка на протяжении последних двух лет доказывает, что цена остается единственным ключевым фактором выбора в пользу дешевой нелегальной. "Любое повышение ставок акциза в России – без привязки к уровню акцизной нагрузки в соседних странах и покупательной способности населения в России – только способствует ценовой привлекательности и все более лояльному отношению потребителей к нелегальным сигаретам", — подчеркнул он.

Директор департамента по корпоративным и юридическим вопросам в России и странах Центральной Азии Imperial Tobacco Георгий Соустин считает, что эффективным методом борьбы с производством нелегальной продукции в России является отслеживание оборота производственного табачного оборудования.

В свою очередь вице-президент по корпоративным вопросам PMI в России Сергей Слипченко считает, что для борьбы с ростом рынка нелегальной табачной продукции в России необходим комплексный подход, включающий предсказуемую и взвешенную налоговую политику, ужесточение санкций за производство и сбыт нелегальной табачной продукции.

Эффективной мерой, по его словам, стало бы введение единой минимальной цены на сигареты. "Этот механизм стал бы действенным индикатором для контролирующих органов и потребителей, позволяя быстро и эффективно определять нелегальную продукцию и выводить её из розничного оборота", — пояснил Слипченко.

"В дополнение к этому, введение фиксированной розничной цены на табачные изделия будет способствовать повышению прозрачности их оборота на российском рынке. Внедрение обязательной системы цифровой маркировки табачной продукции на территории государств-членов ЕАЭС также позволит ограничить рост нелегального рынка", — добавил представитель PMI.

Эффективность маркировки



В России с января проходит эксперимент по маркировке табачной продукции. В ходе пилотного проекта пачки сигарет будут маркироваться двухмерным кодом в формате Data Matrix, штрих-код будет содержать информацию, которая может подтвердить подлинность продукции. Предполагается, что эксперимент, в частности, позволит проверить эффективность механизма маркировки для противодействия ввоза в РФ контрафакта.

Заместитель гендиректора Центра развития перспективных технологий (ЦРПТ, оператор эксперимента по маркировке табачной продукции) Реваз Юсупов отметил, что данные исследования Kantar TNS говорят о необходимости усиления контроля за товарооборотом табачной продукции. В борьбе с "серым" рынком сигарет может помочь цифровая маркировка.

"Она исключает возможность выхода нелегальной продукции с завода, благодаря генерации кода непосредственно в момент производства. Цифровой код нельзя скопировать или украсть – для каждой пачки он индивидуален, защищен криптографией и хранится в системе оператора. При переходе на маркировку нелегальные производители не смогут выпускать продукцию в оборот, пачку без маркировки не примут логистические компании и далее благодаря функционалу онлайн-касс продажа нелегальной продукции также будет невозможна", — подчеркнул он.

Экспериментальная система, по всей видимости, действительно имеет большой потенциал для применения. Так, источник РИА Новости, знакомый с ходом обсуждения вопроса маркировки сигарет, сообщил, что цифровая маркировка может в будущем заменить собой бумажную акцизную марку. "Это исключит бесконтрольное использование акцизных марок и станет универсальным инструментом фискального контроля", — подчеркнул собеседник агентства.