МОСКВА, 20 апр — РИА Новости. Российский рынок нелегальных сигарет продолжает стремительно расти: в первом квартале 2018 года доля нелегальной продукции составила уже 7,7% рынка; вместе с тем доля нелегальной продукции, произведенной российскими компаниями, в начале года превысила долю "черных" белорусских сигарет, следует из данных исследования аналитического агентства Kantar TNS.
Исследование проводилось по заказу ведущих табачных компаний, Japan Tobacco International (JTI), Philip Morris International (PMI), British American Tobacco (BAT) и Imperial Tobacco, методом интервью и обмена пачек у российских курильщиков в возрасте от 19 до 64 лет. Опрос респондентов проходил с января по февраль 2018 года.
Согласно результатам исследования, доля нелегального рынка сигарет в России значительно увеличилась: сейчас она составляет 7,7% против 4,6% годом ранее.
"По отраслевым расчетам в масштабах российского рынка объем нелегальной продукции составит около 20 миллиардов штук сигарет в 2018 году, а государственный бюджет может потерять более 50 миллиардов рублей дохода от табачных акцизов и НДС", — говорится в релизе по итогам исследования.
"Значительная часть представлена сигаретами белорусских производителей, выпущенными как для внутреннего рынка с акцизными марками Республики Беларусь, так и предназначенными для экспорта. В целом, Белоруссия остается крупнейшей страной-поставщиком нелегальных сигарет в Россию, занимая 2,2% российского табачного рынка", — добавляется в сообщении.
Россия наращивает объемы
"На ее рост повлияло отсутствие до настоящего момента обязательной системы цифровой маркировки, позволяющей эффективно отслеживать производство, оборот и уплату акцизов российскими производителями", — отмечает аналитическое агентство. При этом доля пачек сигарет без спецмарки выросла до 0,9% с 0,7%, а пачек с признаками ее подделки – до 1,5% с 0,9%.
"Если срочно не предпринимать никаких мер противодействия, то придет время, и наши поставщики выдавят с рынка и Белоруссию, и арабские страны. Потому что у них дешевле будет, и гораздо проще, потому что не надо пересекать никакие границы", — сообщил РИА Новости главный редактор отраслевого информагентства "Русский табак" Максим Королев.
Ситуация в регионах
"В граничащих с Казахстаном регионах России (Саратовской, Самарской, Оренбургской и Челябинской областях) доля нелегальных сигарет за год увеличилась почти в 2,5 раза с 5,5% в 2017 году до 13,6% по итогам первого квартала 2018 года", — добавляет агентство.
При этом распространение нелегальной продукции по республикам Северного Кавказа неравномерное. Если в Карачаево-Черкесии доля контрафакта и контрабанды, по оценке, составляет 7,3%, то в Кабардино-Балкарии и Северной Осетии она превышает 30%, а в Нальчике — 45%.
Наконец, среди городов с населением более 1 миллиона человек наиболее высокая доля нелегальных сигарет зафиксирована в Омске (29%), Ростове-на-Дону (26%), Красноярске (15%) и Новосибирске (12%).
Почему люди курят подделку и как с этим бороться
"Результаты исследования и зарубежный опыт говорят о том, что дальнейшее повышение акцизов в России неизбежно приведет к усугублению проблемы. Остановить распространение нелегальной продукции поможет взвешенная акцизная политика России и её соседей по ЕАЭС. Кроме того, необходимо развивать правоприменительную практику и усиливать финансовое наказание за продажу "серого" продукта", — сказал Курганский, слова которого приводятся в сообщении Kantar TNS.
Директор департамента по корпоративным и юридическим вопросам в России и странах Центральной Азии Imperial Tobacco Георгий Соустин считает, что эффективным методом борьбы с производством нелегальной продукции в России является отслеживание оборота производственного табачного оборудования.
Эффективной мерой, по его словам, стало бы введение единой минимальной цены на сигареты. "Этот механизм стал бы действенным индикатором для контролирующих органов и потребителей, позволяя быстро и эффективно определять нелегальную продукцию и выводить её из розничного оборота", — пояснил Слипченко.
"В дополнение к этому, введение фиксированной розничной цены на табачные изделия будет способствовать повышению прозрачности их оборота на российском рынке. Внедрение обязательной системы цифровой маркировки табачной продукции на территории государств-членов ЕАЭС также позволит ограничить рост нелегального рынка", — добавил представитель PMI.
Эффективность маркировки
Заместитель гендиректора Центра развития перспективных технологий (ЦРПТ, оператор эксперимента по маркировке табачной продукции) Реваз Юсупов отметил, что данные исследования Kantar TNS говорят о необходимости усиления контроля за товарооборотом табачной продукции. В борьбе с "серым" рынком сигарет может помочь цифровая маркировка.
Экспериментальная система, по всей видимости, действительно имеет большой потенциал для применения. Так, источник РИА Новости, знакомый с ходом обсуждения вопроса маркировки сигарет, сообщил, что цифровая маркировка может в будущем заменить собой бумажную акцизную марку. "Это исключит бесконтрольное использование акцизных марок и станет универсальным инструментом фискального контроля", — подчеркнул собеседник агентства.