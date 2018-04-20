Эксперт рассказал, как раскрывать преступления с использованием блокчейна

МОСКВА, 20 апр — РИА Новости. Преступления с использованием блокчейн-технологий невозможно скрыть, но успех их расследования зависит от уровня подготовки кадров финансовой разведки, правоохранителей и их технической оснащённости, сообщил руководитель организационно-аналитического отдела Главного управления процессуального контроля СК России Денис Кунев.

"Сегодня многие правоохранители на международных форумах и конференциях говорят о том, что не остаётся сомнений, что именно технология блокчейн является гарантией того, что преступление будет раскрыто, а анонимные пользователи будут обнаружены", — сказал Кунев на конференции "Финансовые технологии и право: наведение фокуса".

Он считает, что в этом парадокс криптовалюты, операции с которой оставляют такой криминалистический след, который позволяет в "считанные минуты сделать любую скрытую финансовую операцию общедоступной, даже когда используется валюта с повышенным уровнем шифрования". Кунев заявил, что положительный результат во многом зависит от компетентности финансовой разведки и правоохранителей, а также технической оснащенности и использования специального программного обеспечения.

Представитель ведомства сообщил, что с 2013 по 2016 год количество киберпреступлений в РФ увеличилось в шесть раз — с 11 до 66 тысяч, а в 2017 году было совершено еще 40 тысяч таких преступлений. Кунев отметил, что официальная статистика не отражает реальной картины, так как киберпреступления имеют высокую латентность.

Спикер привёл данные всемирного антинаркотического доклада ООН, согласно которому уже более четверти всех наркотиков в мире продаётся бесконтактным способом с использованием информационно-коммуникационных технологий, а полученные деньги таким образом отмываются и опять идут на финансирование преступной деятельности, в том числе терроризма.

На конференции отметили, что в разных юрисдикциях цифровая валюта рассматривается и в качестве товара, и имущества, и платёжных инструментов, и денежных суррогатов. Именно правовая неопределенность, по мнению участников дискуссии, является питательной средой, которая ежегодно увеличивает число правонарушений с использованием криптовалют. "Воровать биткоин сейчас довольно просто, потому что законодательство никак не защищает жертв этих хищений. Поэтому важным является определение правового статуса криптовалют для защиты, прежде всего, добросовестных участников рынка", — сказал Кунев.