Эксперт рассказал, как раскрывать преступления с использованием блокчейна

МОСКВА, 20 апр — РИА Новости. Преступления с использованием блокчейн-технологий невозможно скрыть, но успех их расследования зависит от уровня подготовки кадров финансовой разведки, правоохранителей и их технической оснащённости, сообщил руководитель организационно-аналитического отдела Главного управления процессуального контроля СК России Денис Кунев.
"Сегодня многие правоохранители на международных форумах и конференциях говорят о том, что не остаётся сомнений, что именно технология блокчейн является гарантией того, что преступление будет раскрыто, а анонимные пользователи будут обнаружены", — сказал Кунев на конференции "Финансовые технологии и право: наведение фокуса".
Он считает, что в этом парадокс криптовалюты, операции с которой оставляют такой криминалистический след, который позволяет в "считанные минуты сделать любую скрытую финансовую операцию общедоступной, даже когда используется валюта с повышенным уровнем шифрования". Кунев заявил, что положительный результат во многом зависит от компетентности финансовой разведки и правоохранителей, а также технической оснащенности и использования специального программного обеспечения.
Представитель ведомства сообщил, что с 2013 по 2016 год количество киберпреступлений в РФ увеличилось в шесть раз — с 11 до 66 тысяч, а в 2017 году было совершено еще 40 тысяч таких преступлений. Кунев отметил, что официальная статистика не отражает реальной картины, так как киберпреступления имеют высокую латентность.
На конференции отметили, что в разных юрисдикциях цифровая валюта рассматривается и в качестве товара, и имущества, и платёжных инструментов, и денежных суррогатов. Именно правовая неопределенность, по мнению участников дискуссии, является питательной средой, которая ежегодно увеличивает число правонарушений с использованием криптовалют. "Воровать биткоин сейчас довольно просто, потому что законодательство никак не защищает жертв этих хищений. Поэтому важным является определение правового статуса криптовалют для защиты, прежде всего, добросовестных участников рынка", — сказал Кунев.