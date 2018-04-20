Гибнут за металл: как санкции против "РусАла" хоронят европейский бизнес

МОСКВА, 20 апр — РИА Новости, Наталья Дембинская. Работа крупнейших европейских компаний частично парализована из-за санкций США в отношении "РусАла" и перебоев с поставками алюминия на мировой рынок. Австралийско-британский концерн Rio Tinto сообщил о возможной приостановке нескольких предприятий, швейцарская Glencore объявила форс-мажор по контрактам с "РусАлом", а на заводе цветной металлургии в Ирландии собираются уволить 450 человек.

Цепная реакция

Власти не скрывают: это серьезный удар по экономике с далекоидущими последствиями. Как американские санкции создали проблемы европейскому бизнесу и сможет ли Европа найти замену российскому алюминию — в материале РИА Новости.

"РусАл" — второй производитель алюминия в мире, на его долю приходится почти 17% рынка (без учета Китая). Из-за санкций компании пришлось приостановить четверть экспортных отгрузок. И европейские заказчики столкнулись с резким прерыванием хозяйственной деятельности.

В пятерке крупнейших потребителей "РусАла" — швейцарская Glencore, завод американской Arconic в Самаре, японская Toyota, швейцарская Mechem SA и австралийско-британская Rio Tinto. Как следует из отчета российской компании, на их долю приходилось почти 40% всех продаж UC Rusal за девять месяцев 2017 года.

Glencore в начале недели объявила форс-мажор по контрактам на 50 тысяч тонн алюминия. По оценке экспертов, всего на Glencore приходится около четверти поставок "РусАла". Форс-мажор — юридическая оговорка, которая позволяет поставщикам не выполнять контракты по независящим от них обстоятельствам.

© AP Photo / Keystone/Urs Flueeler Штаб-квартира компании Glencore в городе Баар, Швейцария © AP Photo / Keystone/Urs Flueeler Штаб-квартира компании Glencore в городе Баар, Швейцария

Объявить форс-мажор по ряду контрактов собирается и австралийско-британская Rio Tinto — транснациональный гигант серьезно зависит от "РусАла" в промежуточной стадии производства алюминия. Rio Tinto, заявившая о соблюдении режима санкций, — основной поставщик бокситов для завода цветной металлургии в Ирландии. Власти Ирландии забили тревогу: под угрозой увольнения оказались 450 сотрудников предприятия.

"Неизвестно, как это отразится на заводе, хватит ли запасов боксита, чтобы продолжать работу, несмотря на санкции, — пишет газета The Irish Times. — Возникли серьезные опасения, связанные с дефицитом в европейской алюминиевой индустрии".

Крупнейший глиноземный завод в Европе Aughinish Alumina, который "РусАл" купил в 2007 году, сообщил, что запасов боксита "хватит как минимум до конца июня", но решение Rio Tinto определенно "не добавляет уверенности".

Семнадцатого апреля стало известно, что от покупки металла у "РусАла" отказались и крупнейшие партнеры в Японии.

Сумеют ли найти замену

Как пишет Bloomberg, Rio Tinto уже предупредила: придется остановить несколько заводов, пока не найдут других поставщиков.

Эксперты указывают: заменить российское сырье непросто. Все предприятия функционируют с определенной загрузкой, никто не выпускает "лишнюю" продукцию, чтобы работать "на склад" и нести убытки.

"Найти производителей и потребовать от них дополнительную продукцию, чтобы закрыть дефицит, — это целая история: надо поставить сырье, нанять рабочую силу, загрузить производственные мощности. Это новые контракты и все новые издержки", — отмечает Михаил Беляев, главный экономист Института фондового рынка и управления.

Потеряют деньги

Финансовые потери для бизнеса будут весьма ощутимыми. Но если гиганты вроде Rio Tinto и Glencore это переживут, судьба европейских компаний среднего калибра теперь под вопросом.

Без государственной поддержки многих ждет финансовый крах, банкротство, закрытие предприятий. Та помощь, что "РусАл" получит от российских властей, коснется только заводов на территории страны.

"Небольшим европейским компаниям, заточенным на работу с алюминием и сотрудничавшим с "РусАлом", придется перестраивать бизнес-процессы, менять финансовую модель — и прибыль, и выручку, и все основные показатели. Либо сокращать персонал", — отмечает независимый экономист Антон Шабанов. Он указывает и на то, что санкции против российской компании американцы ввели по чисто экономическим соображениям: чтобы "расчистить себе поляну" в торговле на рынке Европы.

"Не исключено, что через несколько кварталов некоторые из этих заводов удивительным образом окажутся в собственности американских или канадских производителей алюминия", — рассуждает Алексей Кузнецов, руководитель Центра европейских исследований ИМЭМО РАН.

Обходные пути

Тем не менее экономика умеет подстраиваться под санкции, и, как указывают аналитики, в итоге найдется схема, по которой российский алюминий все же пойдет на европейский рынок.

Экономисты считают, что для возобновления поставок предприниматели воспользуются давно принятой практикой: учреждением специальных транзитных компаний.

"Законодательные и контролирующие органы не действуют вразрез с интересами национального большого бизнеса и на такие внешнеторговые шалости смотрят сквозь пальцы", — отмечает Беляев.

Другое дело, что на перезаключение контрактов с реэкспортными компаниями потребуется время — до двух кварталов. Весь этот период европейские предприятия будут нести издержки.

Какие отрасли пострадают

Хотя алюминий и называют крылатым металлом, авиационная промышленность — вовсе не основной его потребитель. Алюминиевые сплавы широко используются в строительной и автомобильной отраслях. А больше всего алюминия требуется пищевой промышленности — для изготовления упаковки.

Производителям будет сложно перестроиться, прежде всего из-за новых — более высоких — цен. Санкции против "РусАла" подняли стоимость алюминия до рекордного за шесть лет показателя. В таких условиях многим придется искать нестандартные, возможно, и полуофшорные пути пополнения запасов крылатого металла.