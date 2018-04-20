РадиоSputnik
Радио Sputnik
Проекты
 
США
Сменить фон
Экономика

Гибнут за металл: как санкции против "РусАла" хоронят европейский бизнес

08:0020.04.2018
150144
© REUTERS / Ilya Naymushin/File PhotoАлюминиевый слиток в литейном цехе завода Русал в КрасноярскеАлюминиевый слиток в литейном цехе завода Русал в Красноярске
© REUTERS / Ilya Naymushin/File Photo

МОСКВА, 20 апр — РИА Новости, Наталья Дембинская. Работа крупнейших европейских компаний частично парализована из-за санкций США в отношении "РусАла" и перебоев с поставками алюминия на мировой рынок. Австралийско-британский концерн Rio Tinto сообщил о возможной приостановке нескольких предприятий, швейцарская Glencore объявила форс-мажор по контрактам с "РусАлом", а на заводе цветной металлургии в Ирландии собираются уволить 450 человек.

Сотрудник компании Русал во время работы. Архивное фото
CC BY-SA 2.0 / UC Rusal Photo Gallery /
"РусАл" после потери американского рынка обратился к Китаю, узнали СМИ
Власти не скрывают: это серьезный удар по экономике с далекоидущими последствиями. Как американские санкции создали проблемы европейскому бизнесу и сможет ли Европа найти замену российскому алюминию — в материале РИА Новости.

Цепная реакция

"РусАл" — второй производитель алюминия в мире, на его долю приходится почти 17% рынка (без учета Китая). Из-за санкций компании пришлось приостановить четверть экспортных отгрузок. И европейские заказчики столкнулись с резким прерыванием хозяйственной деятельности.

© AFP 2018 / William WestЗдание компании Rio Tinto в Брисбене
© AFP 2018 / William West
Здание компании Rio Tinto в Брисбене

В пятерке крупнейших потребителей "РусАла" — швейцарская Glencore, завод американской Arconic в Самаре, японская Toyota, швейцарская Mechem SA и австралийско-британская Rio Tinto. Как следует из отчета российской компании, на их долю приходилось почти 40% всех продаж UC Rusal за девять месяцев 2017 года.

Glencore в начале недели объявила форс-мажор по контрактам на 50 тысяч тонн алюминия. По оценке экспертов, всего на Glencore приходится около четверти поставок "РусАла". Форс-мажор — юридическая оговорка, которая позволяет поставщикам не выполнять контракты по независящим от них обстоятельствам.

© AP Photo / Keystone/Urs FlueelerШтаб-квартира компании Glencore в городе Баар, Швейцария
© AP Photo / Keystone/Urs Flueeler
Штаб-квартира компании Glencore в городе Баар, Швейцария

Объявить форс-мажор по ряду контрактов собирается и австралийско-британская Rio Tinto — транснациональный гигант серьезно зависит от "РусАла" в промежуточной стадии производства алюминия. Rio Tinto, заявившая о соблюдении режима санкций, — основной поставщик бокситов для завода цветной металлургии в Ирландии. Власти Ирландии забили тревогу: под угрозой увольнения оказались 450 сотрудников предприятия.

"Неизвестно, как это отразится на заводе, хватит ли запасов боксита, чтобы продолжать работу, несмотря на санкции, — пишет газета The Irish Times. — Возникли серьезные опасения, связанные с дефицитом в европейской алюминиевой индустрии".

Крупнейший глиноземный завод в Европе Aughinish Alumina, который "РусАл" купил в 2007 году, сообщил, что запасов боксита "хватит как минимум до конца июня", но решение Rio Tinto определенно "не добавляет уверенности".

Семнадцатого апреля стало известно, что от покупки металла у "РусАла" отказались и крупнейшие партнеры в Японии.

© РИА Новости / Александр КряжевПерейти в фотобанкАлюминиевая лента в прокатном цехе завода "Русал Саянал"
© РИА Новости / Александр Кряжев
Перейти в фотобанк
Алюминиевая лента в прокатном цехе завода "Русал Саянал"

Сумеют ли найти замену

Как пишет Bloomberg, Rio Tinto уже предупредила: придется остановить несколько заводов, пока не найдут других поставщиков.

Эксперты указывают: заменить российское сырье непросто. Все предприятия функционируют с определенной загрузкой, никто не выпускает "лишнюю" продукцию, чтобы работать "на склад" и нести убытки.

Штаб-квартира Всемирной Торговой Организации в Женеве, Швейцария. Архивное фото
© AFP 2018 / Fabrice Coffrini
Индия будет добиваться от США компенсации за пошлины на сталь и алюминий

"Найти производителей и потребовать от них дополнительную продукцию, чтобы закрыть дефицит, — это целая история: надо поставить сырье, нанять рабочую силу, загрузить производственные мощности. Это новые контракты и все новые издержки", — отмечает Михаил Беляев, главный экономист Института фондового рынка и управления.

Потеряют деньги

Финансовые потери для бизнеса будут весьма ощутимыми. Но если гиганты вроде Rio Tinto и Glencore это переживут, судьба европейских компаний среднего калибра теперь под вопросом.

Без государственной поддержки многих ждет финансовый крах, банкротство, закрытие предприятий. Та помощь, что "РусАл" получит от российских властей, коснется только заводов на территории страны.

© РИА Новости / Руслан КривобокПерейти в фотобанкКупюры евро
© РИА Новости / Руслан Кривобок
Перейти в фотобанк
Купюры евро

"Небольшим европейским компаниям, заточенным на работу с алюминием и сотрудничавшим с "РусАлом", придется перестраивать бизнес-процессы, менять финансовую модель — и прибыль, и выручку, и все основные показатели. Либо сокращать персонал", — отмечает независимый экономист Антон Шабанов. Он указывает и на то, что санкции против российской компании американцы ввели по чисто экономическим соображениям: чтобы "расчистить себе поляну" в торговле на рынке Европы.

Алюминиевая лента в прокатном цехе завода Русал Саянал. Архивное фото
© РИА Новости / Александр Кряжев
Перейти в фотобанк
Россия обратилась в ВТО по поводу пошлин США на сталь и алюминий

"Не исключено, что через несколько кварталов некоторые из этих заводов удивительным образом окажутся в собственности американских или канадских производителей алюминия", — рассуждает Алексей Кузнецов, руководитель Центра европейских исследований ИМЭМО РАН.

Обходные пути

Тем не менее экономика умеет подстраиваться под санкции, и, как указывают аналитики, в итоге найдется схема, по которой российский алюминий все же пойдет на европейский рынок.

© РИА Новости / Александр КряжевПерейти в фотобанкПроизводство алюминия на предприятии компании "РусАл"
© РИА Новости / Александр Кряжев
Перейти в фотобанк
Производство алюминия на предприятии компании "РусАл"

Экономисты считают, что для возобновления поставок предприниматели воспользуются давно принятой практикой: учреждением специальных транзитных компаний.

"Законодательные и контролирующие органы не действуют вразрез с интересами национального большого бизнеса и на такие внешнеторговые шалости смотрят сквозь пальцы", — отмечает Беляев.

Другое дело, что на перезаключение контрактов с реэкспортными компаниями потребуется время — до двух кварталов. Весь этот период европейские предприятия будут нести издержки.

Здание центрального офиса Управляющей компании РУСАЛ
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Перейти в фотобанк
Алюминий подорожал до максимума с 2011 года из-за санкций против "Русала"

Какие отрасли пострадают

Хотя алюминий и называют крылатым металлом, авиационная промышленность — вовсе не основной его потребитель. Алюминиевые сплавы широко используются в строительной и автомобильной отраслях. А больше всего алюминия требуется пищевой промышленности — для изготовления упаковки.

Производителям будет сложно перестроиться, прежде всего из-за новых — более высоких — цен. Санкции против "РусАла" подняли стоимость алюминия до рекордного за шесть лет показателя. В таких условиях многим придется искать нестандартные, возможно, и полуофшорные пути пополнения запасов крылатого металла.

Комментировать
Экономика
Комментарии
1 пользователь оставил 1 комментарий
Комментировать
Популярные комментарииВсе комментарии
Владимир Семёныч
Европейские мыши стойко продолжают жрать американский кактус.
08:30
20.04.2018
ОтветитьНе отвечать
Комментировать
Новости
Авторы
Спецпроекты
ПРЕСС-ЦЕНТР
Клиентам
Об Агентстве

РЕКЛАМА

Версия 5.1.11 beta. Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.

Правила использования материалов МИА «Россия сегодня»

© 2018 МИА «Россия сегодня»

Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640

Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие "Международное информационное агентство "Россия сегодня" (МИА "Россия сегодня").

Главный редактор: Анисимов А.С.

Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru

Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601

Настоящий ресурс содержит материалы 18+

Рейтинг@Mail.ru
Партнер Рамблера
Наверх
Авторизация
Регистрация
Восстановление пароля
Политика конфиденциальности
He правильное имя пользователя или пароль
Войти через социальные сети
FacebookВконтакте
TwitterОдноклассники
Регистрация
Авторизация
Политика конфиденциальности
E-mail
Пароль
Подтверждение пароля
Введите код с картинки
He правильное имя пользователя или пароль
* Все поля обязательны к заполнению
Восстановление пароля
Авторизация
Регистрация
E-mail
Инструкции для восстановления пароля высланы на
Смена региона
Идет загрузка...
Произошла ошибка... Повторить
правила комментирования материалов

Регистрация пользователя в сервисе РИА Клуб на сайте Ria.Ru и авторизация на других сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» при помощи аккаунта или аккаунтов пользователя в социальных сетях обозначает согласие с данными правилами.

Пользователь обязуется своими действиями не нарушать действующее законодательство Российской Федерации.

Пользователь обязуется высказываться уважительно по отношению к другим участникам дискуссии, читателям и лицам, фигурирующим в материалах.

Публикуются комментарии только на тех языках, на которых представлено основное содержание материала, под которым пользователь размещает комментарий.

На сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» может осуществляться редактирование комментариев, в том числе и предварительное. Это означает, что модератор проверяет соответствие комментариев данным правилам после того, как комментарий был опубликован автором и стал доступен другим пользователям, а также до того, как комментарий стал доступен другим пользователям.

Комментарий пользователя будет удален, если он:

  • не соответствует тематике страницы;
  • пропагандирует ненависть, дискриминацию по расовому, этническому, половому, религиозному, социальному признакам, ущемляет права меньшинств;
  • нарушает права несовершеннолетних, причиняет им вред в любой форме;
  • содержит идеи экстремистского и террористического характера, призывает к насильственному изменению конституционного строя Российской Федерации;
  • содержит оскорбления, угрозы в адрес других пользователей, конкретных лиц или организаций, порочит честь и достоинство или подрывает их деловую репутацию;
  • содержит оскорбления или сообщения, выражающие неуважение в адрес МИА «Россия сегодня» или сотрудников агентства;
  • нарушает неприкосновенность частной жизни, распространяет персональные данные третьих лиц без их согласия, раскрывает тайну переписки;
  • содержит ссылки на сцены насилия, жестокого обращения с животными;
  • содержит информацию о способах суицида, подстрекает к самоубийству;
  • преследует коммерческие цели, содержит ненадлежащую рекламу, незаконную политическую рекламу или ссылки на другие сетевые ресурсы, содержащие такую информацию;
  • имеет непристойное содержание, содержит нецензурную лексику и её производные, а также намёки на употребление лексических единиц, подпадающих под это определение;
  • содержит спам, рекламирует распространение спама, сервисы массовой рассылки сообщений и ресурсы для заработка в интернете;
  • рекламирует употребление наркотических/психотропных препаратов, содержит информацию об их изготовлении и употреблении;
  • содержит ссылки на вирусы и вредоносное программное обеспечение;
  • является частью акции, при которой поступает большое количество комментариев с идентичным или схожим содержанием («флешмоб»);
  • автор злоупотребляет написанием большого количества малосодержательных сообщений, или смысл текста трудно либо невозможно уловить («флуд»);
  • автор нарушает сетевой этикет, проявляя формы агрессивного, издевательского и оскорбительного поведения («троллинг»);
  • автор проявляет неуважение к русскому языку, текст написан по-русски с использованием латиницы, целиком или преимущественно набран заглавными буквами или не разбит на предложения.

Пожалуйста, пишите грамотно — комментарии, в которых проявляется пренебрежение правилами и нормами русского языка, могут блокироваться вне зависимости от содержания.

Администрация имеет право без предупреждения заблокировать пользователю доступ к странице в случае систематического нарушения или однократного грубого нарушения участником правил комментирования.

Пользователь может инициировать восстановление своего доступа, написав письмо на адрес электронной почты moderator@rian.ru

В письме должны быть указаны:

  • Тема – восстановление доступа
  • Логин пользователя
  • Объяснения причин действий, которые были нарушением вышеперечисленных правил и повлекли за собой блокировку.

Если модераторы сочтут возможным восстановление доступа, то это будет сделано.

В случае повторного нарушения правил и повторной блокировки доступ пользователю не может быть восстановлен, блокировка в таком случае является полной.

Чтобы связаться с командой модераторов, используйте адрес электронной почты moderator@rian.ru или воспользуйтесь формой обратной связи.

Заявка на размещение пресс-релиза
Компания
Контактное лицо
Контактный телефон или E-mail
Комментарий
Введите код с картинки
Все поля обязательны к заполнению. Услуга предоставляется на коммерческой основе.
Заявка успешно отправлена