Аварийный сброс. Берлин попытается выйти из антироссийских санкций

МОСКВА, 19 апр — РИА Новости, Игорь Наумов. Министр финансов ФРГ Олаф Шольц на этой неделе отправится в Вашингтон. Цель визита — постараться убедить американских партнеров разрешить Берлину выйти из антироссийских санкций. Почему политики и бизнесмены Германии больше других союзников США заинтересованы в прекращении этого противостояния — в материале РИА Новости.

Вакансия на жертву

Как пишет The Wall Street Journal, глава Минфина должен подготовить почву для переговоров на высшем уровне.

Встреча канцлера Германии Ангелы Меркель и президента США Дональда Трампа запланирована на конец апреля. Дискуссия об антироссийских санкциях значится в повестке. Их отмену активно лоббируют немецкие корпорации, в частности Siemens, Daimler и Volkswagen.

Они ведут бизнес в России и не хотят, чтобы экономические интересы приносились в жертву ухудшению отношений между Вашингтоном и Москвой. Предложение немецких компаний — не распространять действие ограничений на российско-германские проекты, договоренности по которым были достигнуты до введения санкций.

По мнению заместителя генерального директора ИК "ФИНАМ" Ярослава Кабакова, Берлин фактически шантажирует Вашингтон, причем не оставляет ему ни единого выхода.

Если миссия Меркель окажется успешной и немецким компаниям разрешат не участвовать в санкциях, это откроет возможность обходить ограничения и корпорациям из других стран — через посредников в Германии.

"В результате евро станет гораздо более востребованной в мировой экономике валютой. Если же США откажут Германии, немцы вполне способны пойти на разрушение системы лояльности США, обменяв защиту от гипотетической российской военной агрессии на вполне реальные экономические выгоды", — резюмирует Кабаков.

В зоне поражения

Немецкая экономика несет основную тяжесть санкционной войны среди западных стран. По оценке Кильского института мировой экономики, в 2014–2015 годах на долю Германии пришлось до 40% общих потерь США и ЕС от разрыва экономических связей с Россией.

Что неудивительно. Четыре года назад от торговли с Россией в ФРГ зависели 300 тысяч рабочих мест. Сколько их пришлось ликвидировать, сказать сложно, но вот факт: в 2014-м в Германии было пять процентов безработных, а в 2015-м — уже семь процентов.

Потери немецкой экономики наглядно подтверждает и статистика двусторонней торговли. В 2013 году товарооборот России с Германией превышал 74,9 миллиарда долларов. В 2014-м, после объявления антироссийских санкций, снизился до 70 миллиардов, в 2015-м — до 44,6 миллиарда, в 2016-м — до 40,7 миллиарда.

В 2017-м объемы двусторонней торговли выросли сразу на 22,7% — до 49,9 миллиарда долларов. Но не факт, что позитивный тренд сохранится. Руководство немецких корпораций видит риски в очередных ограничениях, введенных США.

В санкционный список американский Минфин внес ряд российских бизнесменов и подконтрольные им компании. Среди них Олег Дерипаска и подконтрольные ему En+ Group, "Группа ГАЗ", "Базовый элемент" и "РусАл", Виктор Вексельберг и его группа "Ренова", глава "Газпрома" Алексей Миллер, глава ВТБ Андрей Костин. Новые запреты ставят под удар перспективные российско-германские проекты.

По гамбургскому счету

Немецкому бизнесу, работающему в России, есть что терять. За последние годы инвестиции из Германии в российскую экономику превысили 20 миллиардов евро.

"Концерн Volkswagen реализует крупные проекты с "Группой ГАЗ" по сборке автомобилей. Немецкая компания инвестирует в Горьковский автомобильный завод. Контракт действует до 2025 года", — говорит замдиректора аналитического департамента "Альпари" Анна Кокорева.

Аналогичная ситуация с Daimler AG, который тоже ведет дела с "Группой ГАЗ", а в Набережных Челнах с 2010 года собирают грузовики Mercedes-Benz. С июня прошлого года в Солнечногорском районе Подмосковья компания строит завод по выпуску легковых автомобилей. Инвестиции в этот проект оцениваются в четверть миллиарда долларов.

Немецкая химическая компания Linde Gas участвует в строительстве Амурского газоперерабатывающего завода на Дальнем Востоке, поставляет технологическое оборудование для криогенного разделения газа с получением гелия и других компонентов для нефтехимии.

Siemens сотрудничает с "Силовыми машинами". Из-за санкций компания и так испытывает трудности с поставками оборудования в Россию, а новые ограничения могут поставить крест на многих перспективных проектах.

"Российская и немецкая компании совместно выпускают парогазовые турбины для энергетики. В свете модернизации объектов тепловой энергетики Россия нуждается в оборудовании Siemens. Немцам же сбывать свои турбины, кроме как в России, сегодня особо негде", — считает Кокорева.

В Российско-германской внешнеторговой палате предупреждают, что в долгосрочной перспективе новые санкции США нанесут многомиллиардный ущерб экономике Германии. Кроме того, и это главное, немецкие экспортеры потеряют российский рынок, на который тут же придут конкуренты, например из Китая.