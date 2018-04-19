Чехи подарили музею АвтоВАЗа совершившую кругосветное путешествие "копейку"

Филип Вогел и Петр Явурек у автомобиля ВАЗ-2101, на котором они совершили кругосветное путешествие

Филип Вогел и Петр Явурек у автомобиля ВАЗ-2101, на котором они совершили кругосветное путешествие

ТОЛЬЯТТИ (Самарская область), 19 апр — РИА Новости. Два чеха Филип Вогел и Петр Явурек из поселка Честице в Краловеградецком крае Чехии в четверг подарили музею "АвтоВАЗа" в Тольятти свой автомобиль ВАЗ-2101 1975 года выпуска (также известный, как "копейка"), на котором молодые люди совершили кругосветное путешествие, передает корреспондент РИА Новости.

Свое кругосветное путешествие Филип Вогел и Петр Явурек начали в апреле прошлого года и завершили в январе этого. Старенькая "копейка" была приобретена молодыми людьми по объявлению перед поездкой за 15 тысяч крон (около 45 тысяч рублей). Автомобиль вместе с Вогелом и Явуреком проехал более 50 тысяч километров, посетил свыше 30 стран на четырех континентах.

"Сегодня этот легендарный автомобиль мы передаем в музей. Благодаря ему мы получили очень много положительных эмоций, он очень помогал нам на протяжении всего путешествия", — сказал Вогел, вручая представителям музея ключи от "копейки".

Он добавил, что автомобиль оказался очень надежным, хотя в путешествии не обошлось и без поломок.

Взамен своей "копейки" путешественники получили новую Lada Vesta. Сертификат на автомобиль молодым людям вручил директор по маркетингу "АвтоВАЗа" Фабьен Гульми.

"Вы рискнули отправиться в поездку на 42-летнем автомобиле, проехав на нем 50 тысяч километров, попадали в такие места, где были землетрясения, как вам это все удалось … Браво! Молодцы! Я считаю, что таким образом вы стали лучшими послами, которые продвигают бренд Lada", — отметил Гульми.

"Копейка", совершившая кругосветное путешествие, переехала в музей "АвтоВАЗа" в праздничный день: ровно 48 лет назад на конвейере Волжского автомобильного завода были собраны первые "Жигули" ВАЗ-2101. Автомобиль, прототипом которой стал Fiat 124, выпускался в СССР с 1970 по 1988 годы, положив начало серии "классических" моделей Волжского автомобильного завода.