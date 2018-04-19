Чехи подарили музею АвтоВАЗа совершившую кругосветное путешествие "копейку"

ТОЛЬЯТТИ (Самарская область), 19 апр — РИА Новости. Два чеха Филип Вогел и Петр Явурек из поселка Честице в Краловеградецком крае Чехии в четверг подарили музею "АвтоВАЗа" в Тольятти свой автомобиль ВАЗ-2101 1975 года выпуска (также известный, как "копейка"), на котором молодые люди совершили кругосветное путешествие, передает корреспондент РИА Новости.
"Сегодня этот легендарный автомобиль мы передаем в музей. Благодаря ему мы получили очень много положительных эмоций, он очень помогал нам на протяжении всего путешествия", — сказал Вогел, вручая представителям музея ключи от "копейки".
Он добавил, что автомобиль оказался очень надежным, хотя в путешествии не обошлось и без поломок.
"Вы рискнули отправиться в поездку на 42-летнем автомобиле, проехав на нем 50 тысяч километров, попадали в такие места, где были землетрясения, как вам это все удалось … Браво! Молодцы! Я считаю, что таким образом вы стали лучшими послами, которые продвигают бренд Lada", — отметил Гульми.
"Копейка", совершившая кругосветное путешествие, переехала в музей "АвтоВАЗа" в праздничный день: ровно 48 лет назад на конвейере Волжского автомобильного завода были собраны первые "Жигули" ВАЗ-2101. Автомобиль, прототипом которой стал Fiat 124, выпускался в СССР с 1970 по 1988 годы, положив начало серии "классических" моделей Волжского автомобильного завода.