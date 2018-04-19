Viber обеспокоен тем, что стал "заложником" ситуации с блокировкой Telegram

МОСКВА, 19 апр — РИА Новости. Viber обеспокоен тем, что из-за блокировки Telegram в России пользователи Viber испытывают проблемы в работе мессенджера; компания работает над восстановлением полного доступа к сервису, заявила РИА Новости директор по коммуникациям Viber в СНГ Яна Рожкова.

"В связи с решением российских властей о блокировке одного из мессенджеров, некоторые мобильные операторы были вынуждены ограничить доступ к ряду серверов интернет-провайдеров. Вследствие этих мер российские пользователи некоторых онлайн-сервисов, включая Viber, испытывают проблемы с подключением", — пояснила представитель Viber.

"Мы глубоко обеспокоены тем, что наша компания стала заложником ситуации, которая отрицательно сказывается на наших пользователях…. Наши специалисты прилагают все усилия для оперативного восстановления полного доступа к Viber для всех пользователей", — сказала Рожкова, отвечая на вопрос, планирует ли компания обратиться в Роскомнадзор или к юристам из-за проблем, связанных с блокировкой Telegram.

Сбои в работе Viber в России наблюдаются с понедельника, когда Роскомнадзор начал блокировку мессенджера Telegram. В пресс-службе Viber в понедельник говорили, что данная ситуация могла возникнуть из-за проблем связи на серверах Amazon.

Глава Роскомнадзора Александр Жаров сообщал, что ведомство блокирует некоторые IP-адреса Amazon и Google, которые использует Telegram для обхода блокировки на территории РФ. При этом он подчеркнул, что никаких социально значимых ресурсов на этих IP-адресах не содержится.