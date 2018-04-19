Аэродинамические испытания беспилотника "Фазан" завершат в апреле

ЖУКОВСКИЙ, 19 апр — РИА Новости. Аэродинамические испытания нового российского беспилотника двойного назначения планируется завершить в течение недели в дозвуковой аэродинамической трубе Т-101, сообщил журналистам начальник отделения аэродинамики силовых установок Центрального аэрогидродинамического института им. Жуковского (ЦАГИ) Александр Чевагин.

"Испытания беспилотного летательного аппарата двойного назначения в трубе могут быть завершены в течение недели", — сказал он, уточнив, что не имеет права раскрывать заказчика испытаний и другие подробности проекта.

О начале разработки беспилотного летательного аппарата — тейлситтера "Фазан" — двойного назначения стало известно в декабре 2016 года. Отмечалось, что взлетная масса аппарата будет составлять до 500 кг, в том числе масса аппаратуры целевой нагрузки – 60 кг. Крейсерская скорость – порядка 350 км/ч. Расчётная продолжительность полета составит 6 часов, полетная дистанция — более 2 тысяч км.

Самая большая в Европе дозвуковая аэродинамическая труба Т-101 непрерывного действия имеет два обратных канала и открытую рабочую часть. Максимальная скорость воздушного потока составляет 60 метров в секунду. В установке проводились, в частности, испытания самолетов Ту-204 и Sukhoi Superjet 100 и моделей вертолетов.