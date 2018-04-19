Аксенов рассказал, когда первые автомобили проедут по мосту в Крым

ЯЛТА, 19 апр — РИА Новости. Первые автомобили по мосту через Керченский пролив проедут уже через несколько недель, сообщил глава Крыма Сергей Аксенов во время приветствия участников Ялтинского международного экономического форума.

Кроме того, по его словам, Таврическая и Балаклавская электростанции дадут первый ток в этом году.

"Ввод в эксплуатацию этих важных объектов придаст мощный импульс развитию всех отраслей экономики и социальной сферы, резко повысит инвестиционную привлекательность нашего полуострова", — добавил Аксенов.

Мост через Керченский пролив, который соединит Крым и Краснодарский край, будет самым протяженным в России — его длина составит 19 километров. Начало движения автомобилей по нему изначально запланировали на декабрь 2018 года. Однако строители заявили, что идут с опережением графика и планируют пустить автомобили уже в мае.

Ялтинский международный экономический форум — ежегодное деловое мероприятие в экономической сфере, проводимое в Крыму. Организаторы форума: правительство Крыма, фонд "ЯМЭФ" при поддержке Администрации президента России. В этом году он проходит с 19 по 21 апреля.

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