Аксенов рассказал, когда первые автомобили проедут по мосту в Крым

ЯЛТА, 19 апр — РИА Новости. Первые автомобили по мосту через Керченский пролив проедут уже через несколько недель, сообщил глава Крыма Сергей Аксенов во время приветствия участников Ялтинского международного экономического форума.
"Ввод в эксплуатацию этих важных объектов придаст мощный импульс развитию всех отраслей экономики и социальной сферы, резко повысит инвестиционную привлекательность нашего полуострова", — добавил Аксенов.
Мост через Керченский пролив, который соединит Крым и Краснодарский край, будет самым протяженным в России — его длина составит 19 километров. Начало движения автомобилей по нему изначально запланировали на декабрь 2018 года. Однако строители заявили, что идут с опережением графика и планируют пустить автомобили уже в мае.
Ялтинский международный экономический форум — ежегодное деловое мероприятие в экономической сфере, проводимое в Крыму. Организаторы форума: правительство Крыма, фонд "ЯМЭФ" при поддержке Администрации президента России. В этом году он проходит с 19 по 21 апреля.
Подробнее о новостях Крыма — на crimea.ria.ru >>