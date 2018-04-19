Россвязь обеспокоена высокой долей иностранной электроники в спутниках

МОСКВА, 19 апр — РИА Новости. Доля иностранной электроники в российских гражданских спутниках связи достигает 70%, что вызывает беспокойство у Россвязи, заявил замглавы ведомства Игорь Чурсин, выступая на конференции Satellite Russia.

В настоящее время в производстве для нужд государственного оператора спутниковой связи "Космическая связь" находятся два спутника связи "Экспресс-80" и "Экспресс-103", ожидается заказ еще трех космических аппаратов.

"Сейчас, к сожалению, ситуация такова, что, как правило, российские компании, которые производят спутники, на 70% зависят от электронно-компонентной базы иностранного производства. Процесс этот сложный и долгий по времени, но с каждым годом до 10% мы производим импортозамещение на комплектующие российского производства. Но все равно, высокая зависимость складывается в определенные трудности", — рассказал он.

В частности, зависимость от иностранных комплектующих вызывает трудности в производстве новых российских спутников "Экспресс-80" и "Экспресс-103".

"Сейчас у нас находится в производстве два космических аппарата "Экспресс-80" и "Экспресс-103", которые изготавливаются по заказу ФГКП "Космическая связь". Их производит компания "Информационные спутниковые системы" имени Решетнева. Здесь, в этой сложной кооперации, где есть подрядчики второго и третьего уровня, и есть слишком большая зависимость от иностранных электронных компонентов. Здесь довольно-таки много проблем", — рассказал Чурсин.

Спутники "Экспресс-80" и "Экспресс-103" предназначены для обеспечения услуг фиксированной и подвижной связи, цифрового телерадиовещания, высокоскоростного доступа в интернет и передачи данных на территории России. Их запуск запланирован на 2019 год на одной ракете "Протон".

Помимо того, рассказал Чурсин, в 2020 году планируется запуск спутников "Экспресс АМУ-3" и "Экспресс АМУ-7", а в 2021 году — "Экспресс АМУ-4".