Ялтинский форум разбивает миф об изоляции России и Крыма, заявил Аксенов

ЯЛТА, 19 апр — РИА Новости. Участие в Ялтинском международном экономическом форуме (ЯМЭФ) большого числа зарубежных гостей перечеркивает миф об изоляции Крыма и России, считает глава республики Крым Сергей Аксенов.

Для участия в Ялтинском международном экономическом форуме зарегистрировались представители 71 государства, это выше ожиданий организаторов, сообщил ранее сопредседатель оргкомитета IV ЯМЭФ Андрей Назаров.

"Наши гости представляют страны, население которых в общей сложности превышает три миллиарда человек. То есть значительную часть человечества. Это факт, который вдребезги разбивает любые мифы об изоляции России и российского Крыма", — говорится в приветственном слове Аксенова участникам IV ЯМЭФ, опубликованном на сайте правительства региона.

Форум принимает почти три тысячи участников из регионов России и стран Европы, Азии, Африки, Латинской Америки. Это бизнесмены и политики, в том числе члены Европарламента, национальных парламентов, мэры городов, представители органов власти разных уровней, общественных организаций, экспертного и научного сообщества, средств массовой информации, отметил Аксенов.

На полях Ялтинского форума пройдет также заседание Международной ассоциации друзей Крыма, учрежденной ранее по инициативе иностранных участников ЯМЭФ.

Ялтинский международный экономический форум — ежегодное деловое международное мероприятие в экономической сфере, проводимое в Крыму. Организаторы форума: правительство Крыма, фонд "ЯМЭФ" при поддержке администрации президента России. В этом году форум проходит с 19 по 21 апреля в Ялте.

В этом году на форуме будет присутствовать сирийская делегация, которую возглавит министр экономики и внешней торговли САР Самер Халиль. С ним в Крым приехали около 80 сирийских бизнесменов и чиновников.

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