Крымский агрохолдинг готов начать поставки пшеницы в Сирию

СИМФЕРОПОЛЬ, 18 апр – РИА Новости. Крымский агрохолдинг "Скворцово" готов начать поставки продовольственной пшеницы в Сирию, сообщил гендиректор группы компаний "Скворцово" Игорь Полищук.
Полищук подчеркнул, что в рамках Ялтинского международного экономического форума агрохолдинг "Скворцово" намерен провести переговоры с сирийской делегацией о поставке из Крыма в Сирию продовольственной пшеницы и гороха, а также других зерновых культур объемом от 5 тысяч до 10 тысяч тонн. "В первую очередь мы готовы предложить сирийскому бизнесу продовольственную пшеницу. Первые поставки будут объемом до 10 тысяч тонн, речь идет о первых контрактах на суммы в размере от 100 миллионов до 150 миллионов рублей", — сказал журналистам Полищук.
По его словам, "Скворцово" заканчивает строительство современного элеватора хранением на 45 тысяч тонн.
"Это позволит увеличить поставки и гарантирует системные стабильные круглогодичные поставки нашим сирийским и другим зарубежным партнерам", — сказал Полищук.
В этом году форум пройдет с 19 по 21 апреля.
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