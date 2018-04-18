Президент Южной Осетии посетит Ялтинский международный экономический форум

СИМФЕРОПОЛЬ, 18 апр — РИА Новости. Делегация из Южной Осетии примет участие в работе IV Ялтинского международного экономического форума, возглавит ее президент республики Анатолий Бибилов, сообщает в среду пресс-служба фонда "ЯМЭФ".

"Ялтинский международный экономический форум — отличная площадка для обсуждения не только глобальных, но и региональных экономических вопросов, поиска новых партнеров. Для Южной Осетии Ялта — это возможность рассказать о республике, о ее потенциале, перспективных инвестиционных направлениях", — заявил Бибилов, слова которого приводит пресс-служба фонда "ЯМЭФ".

По словам Бибилова, на полях ЯМЭФ запланировано подписание протокола о намерениях развивать между Южной Осетией и Крымом двустороннее торговое, экономическое, научно-техническое и гуманитарное сотрудничество.

В состав делегации Южной Осетии также войдут министр иностранных дел Дмитрий Медоев, министр финансов Аза Хабалова, министр экономического развития Геннадий Кокоев.

Ялтинский международный экономический форум — ежегодное деловое мероприятие в экономической сфере, проводимое в Крыму. Организаторы форума – правительство Крыма, фонд "ЯМЭФ" при поддержке администрации президента России. В этом году форум пройдет с 19 по 21 апреля.

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