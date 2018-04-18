Использование газомоторного топлива приоритетно для России, заявил Путин

НОВО-ОГАРЕВО, 18 апр — РИА Новости. Использование газомоторного топлива является для РФ более приоритетным, в то же время необходимо уделять больше внимания экологическим вопросам, заявил президент РФ Владимир Путин.

"Ясно, что мы должны больше и больше внимания уделять вопросам экологического характера, и видим тенденции, которые в мировой экономике происходят, в том числе в автомобилестроении, имею в виду значительное увеличение использования электромобилей", — сказал Путин на совещании с членами правительства по стимулированию использования природного газа в качестве моторного топлива.

"Но для нашей страны, конечно, использование газомоторного топлива является даже более приоритетным", — добавил он.