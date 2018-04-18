Социологи выяснили, в чем россияне видят причину снижения курса рубля

МОСКВА, 18 апр — РИА Новости. Россияне чаще склонны объяснять снижение курса рубля новыми антироссийскими санкциями со стороны США, 23% граждан видят причину именно в них, показал опрос Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ).

"Наиболее распространенные объяснения ситуации на валютном рынке связаны с международной обстановкой/политикой. Так, около четверти опрошенных (23%) объясняют снижение курса национальной валюты антироссийскими санкциями", — говорится в материалах опроса, которые есть в распоряжении РИА Новости.

По мнению 8% респондентов, снижение курса рубля связано с внешнеполитической обстановкой, 6% связывают его с изменением цен на нефть, еще столько же опрошенных видят причину в российской экономике.

Как показал опрос, 60% россиян не обеспокоены нынешним ростом курса евро и доллара. Эксперт-консультант ВЦИОМ Олег Чернозуб, комментируя результаты, отметил, что весьма сдержанная реакция общества на существенное снижение курса рубля вполне закономерна, поскольку это снижение давно ожидалось. Он напомнил, что как минимум с лета 2017 года опросы ВЦИОМ фиксировали диапазон долгосрочных ожиданий респондентов в отношении курса рубля к доллару в 63-65 рублей.

"Конечно, год назад никто не мог предвидеть конкретных обстоятельств этого снижения, но то, что в указанных пределах оно психологически комфортно, было понятно уже тогда. Таким образом, каких-либо оснований ожидать некоего резкого изменения экономического поведения домохозяйств на данный момент нет", — заявил эксперт.

Тем не менее, уточнил он, открытым остается вопрос о том, как общественное сознание будет адаптироваться к еще большему снижению курса рубля, если оно произойдет.

В начале апреля США ввели новые санкции против РФ. В санкционный список попал ряд крупных российских бизнесменов и подконтрольные им компании, в частности, Олег Дерипаска и контролируемые им En+ Group, "Группа ГАЗ", "Базовый элемент" и "Русал", Виктор Вексельберг и его группа "Ренова", а также Сулейман Керимов, Кирилл Шамалов, глава "Газпрома" Алексей Миллер, глава ВТБ Андрей Костин.

Это решение американских властей вызвало волатильность на рынках и резкое падение курса рубля. Так, курс доллара 11 апреля поднимался выше 65 рублей. Во вторник же, 17 апреля, он колебался в диапазоне 60-62,06 рубля.

Всероссийский опрос "ВЦИОМ-Спутник" был проведен 12-13 апреля 2018 года среди 2 тысяч респондентов старше 18 лет. Метод опроса — телефонное интервью, статистическая погрешность не превышает 2,2%.