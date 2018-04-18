Крупные банки в ближайшее время в Крым не зайдут, заявил Аксаков

СИМФЕРОПОЛЬ, 18 апр — РИА Новости. Крупные банки в ближайшее время не откроют свои представительства на территории Крыма из-за рисков попасть под санкции, заявил глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков.
При этом он подчеркнул, что крымчане могут с 1 июля стать потенциальными клиентами крупнейших российских банков, осуществив удаленную идентификацию с помощью биометрических данных.
"Таким образом проблема для физических лиц решается. Для юридических лиц пока она существует, но я уверен, что ее мы решим с помощью механизмов удаленной идентификации с помощью усиленной квалифицированной электронной подписи", — подчеркнул Аксаков.
Крым стал российским регионом после проведенного там в марте 2014 года референдума, на котором 96,77% избирателей республики Крым и 95,6% жителей Севастополя высказались за вхождение в состав России. Крымские власти провели референдум после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. 18 марта 2014 года президент России Владимир Путин, руководство Крыма и мэр города Севастополя подписали договор о вхождении республики Крым и Севастополя в состав России. Украина по-прежнему считает Крым своей, но временно оккупированной территорией. Руководство России неоднократно заявляло, что жители Крыма демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН проголосовали за воссоединение с Россией. Отношения РФ и западных стран ухудшились в связи ситуацией на Украине и вокруг Крыма. Запад, обвинив РФ во вмешательстве, ввел против нее санкции.
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