Крупные банки в ближайшее время в Крым не зайдут, заявил Аксаков

СИМФЕРОПОЛЬ, 18 апр — РИА Новости. Крупные банки в ближайшее время не откроют свои представительства на территории Крыма из-за рисков попасть под санкции, заявил глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков.

"В ближайшее время этого не произойдет. Боятся санкций. Все крупнейшие российские банки, прежде всего, Сбербанк, ВТБ, Газпромбанк, Россельхозбанк, Альфа-банк, связаны с мировыми рынками, и поэтому санкции — это проблемы на мировых рынках. Потери от этого будут большими, в том числе и для российской экономики, потому что они, в том числе, оказывают большое влияние на финансовую ситуацию в стране", — сказал Аксаков в эфире радиостанции "Спутник в Крыму".

При этом он подчеркнул, что крымчане могут с 1 июля стать потенциальными клиентами крупнейших российских банков, осуществив удаленную идентификацию с помощью биометрических данных.

"Таким образом проблема для физических лиц решается. Для юридических лиц пока она существует, но я уверен, что ее мы решим с помощью механизмов удаленной идентификации с помощью усиленной квалифицированной электронной подписи", — подчеркнул Аксаков.

Крым стал российским регионом после проведенного там в марте 2014 года референдума, на котором 96,77% избирателей республики Крым и 95,6% жителей Севастополя высказались за вхождение в состав России. Крымские власти провели референдум после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. 18 марта 2014 года президент России Владимир Путин, руководство Крыма и мэр города Севастополя подписали договор о вхождении республики Крым и Севастополя в состав России. Украина по-прежнему считает Крым своей, но временно оккупированной территорией. Руководство России неоднократно заявляло, что жители Крыма демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН проголосовали за воссоединение с Россией. Отношения РФ и западных стран ухудшились в связи ситуацией на Украине и вокруг Крыма. Запад, обвинив РФ во вмешательстве, ввел против нее санкции.

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