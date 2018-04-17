МОСКВА, 17 апр — РИА Новости. Японские трейдеры попросили "Русал" прекратить поставки алюминия в страну, опасаясь, что торговля с внесенной в санкционный список США компанией может повлечь за собой санкции уже в их отношении, передает агентство Рейтер со ссылкой на источники.
Представитель Sumitomo сказал агентству, что на данный момент ведутся переговоры об альтернативных источниках поставок. Как сообщают источники, торговые компании будут искать замену металлу из России в Австралии, на Ближнем Востоке, а также в Малайзии и Индии. По данным Японской алюминиевой ассоциации, Япония ранее закупала в России около 300 тысяч тонн алюминия. По подсчетам агентства, это соответствует 16% от общего объема импорта металла в страну.
Минфин США дал месяц на продажу акций и долговых инструментов "Русала" — ограничение на операции вступает в силу 7 мая. Американским гражданам также дано два месяца на завершение действующих контрактов и прекращение взаимодействия с компаниями, попавшими под санкции.
"Русал" — лидер мировой алюминиевой отрасли, на его долю приходится около 6% мирового выпуска алюминия и глинозема. Активы расположены в 13 странах на пяти континентах, основное производство расположено в Сибири. "Русал" реализует продукцию преимущественно на рынках Европы, России, Северной Америки, Юго-Восточной Азии, в Японии и Южной Корее. В компании работает около 62 тысяч человек. В 2017 году "Русал" увеличил производство алюминия на 0,6% — до 3,7 миллиона тонн.