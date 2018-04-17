МОСКВА, 17 апр — РИА Новости. Акции "Русала" взлетели в цене во вторник более чем на 9% на росте цен на алюминий и возвращении покупателей в бумаги компании, считает старший аналитик "Альпари" Роман Ткачук.

К 11.52 мск акции "Русала" росли на Московской бирже на 7,46% (а ранее во вторник уже подскакивали на 9,4% — до 21,7 рубля), на Гонконгской бирже сегодня утром по итогам торгов бумаги компании продемонстрировали прирост капитализации на 8,45%.

Бумаги других подконтрольных бизнесмену Олегу Дерипаске компаний также к этому времени растут в Москве: акции Горьковского автозавода – на 2,34%, ГДР En+ — на 1,31%. Бумаги "Норникеля", 27,8% которого принадлежит "Русалу", дорожают 3,04%. При этом индекс Мосбиржи дорожает на 2,1%, следует из данных Московской биржи.

Как падали бумаги

Акции подконтрольных Дерипаске компаний в понедельник торговались хуже рынка на фоне опасений по поводу санкционных рисков. К закрытию торгов понедельника акции "Русала" подешевели на 5,57%, Горьковского автозавода – на 1,62%, ГДР En+ — на 3,79%. Бумаги "Норникеля" упали в цене на 5,62%.

Всего же за время введения санкций США против Дерипаски и подконтрольных ему компаний, с 6 апреля, к текущему моменту "Русал" максимально обваливался на 56,3% — к историческому минимуму в 15,04 рубля, ГДР En+ — на 43,4%, обыкновенные акции Горьковского автозавода – на 13,6%, акции "Норникеля" – на 17,9%.

Мнение аналитика

Во вторник покупатели вернулись в акции "Русала", отмечает старший аналитик "Альпари" Роман Ткачук.

"Рост цен на алюминий на 20% за 10 дней в некоторой степени компенсирует для компании потерю американского рынка (на него приходилось 15% продаж). В любом случае, включение в SDN-список не приведет к банкротству компании (стоимость пакета ГМК "Норильский никель" больше размера долга "Русала"), но это существенно ослабит позиции "Русала" на внешних рынках", — комментирует он.

При этом аналитик замечает, что инвестировать в "Русал" сейчас довольно рискованно, поскольку будущее компании во многом зависит от того, удастся ли ей сохранить свое присутствие на европейском рынке. "LME приостановила отношения с "Русалом", и компании предстоит "перезагрузить" отношения с европейскими трейдерами. Возможно изменение схем поставок, контрагентов и предоставление 10-20%-ных скидок на алюминий", — поясняет Ткачук.