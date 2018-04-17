СИМФЕРОПОЛЬ, 17 апр – РИА Новости. Правительство Крыма передало принадлежащий республике участок Тузлинской косы, по которой проходит мост через Керченский пролив, в федеральную собственность.

"Осуществить безвозмездную передачу из собственности республики Крым в федеральную собственность земельного участка площадью 6530 квадратных метров с кадастровым номером 90:19:010119:62, категория земель – земли населенных пунктов, с видом разрешенного использования земельного участка – транспорт, расположенного по адресу: Республика Крым, г. Керчь, Коса Тузла", — говорится решении, принятом на заседании крымского правительства во вторник.

Решение о передаче, согласно документу, принято с учетом договора о безвозмездном пользовании земельными участками от 5 марта 2018 года, заключенного между министерством имущественных и земельных отношений Крыма и управлением федеральных автомобильных дорог "Тамань", для нужд строительства федерального объекта.

Тузлинская коса — коса в Керченском проливе, когда-то полностью примыкала к Таманскому полуострову, однако в 1920-х годах от нее отделился остров Тузла. Ныне коса состоит из длинного вытянутого острова и идущей от Таманского полуострова насыпной дамбы, соединившей более мелкие островки. Отделенная проливом западная часть косы административно относится к республике Крым, а восточная часть, соединенная с материком, — к Краснодарскому краю.

Во время нахождения Крыма в составе Украины вокруг острова Тузла возник территориальный спор. Согласно указу президиума Верховного Совета СССР о переходе Крымской области в состав Украины следовало, что Украине передавалась в административно-территориальное распоряжение только континентальная сухопутная часть Крымской области. Юрисдикция на прибрежные воды морей, исходя из принципа, что акватории прибрежных морей принадлежат государству в целом, а не его отдельным субъектам, оставалась за СССР и, следовательно, за Россией, как правопреемницей.

С воссоединением Крыма с Россией Керченский пролив перестал быть предметом переговоров с Украиной.

Мост через Керченский пролив, который соединит Крым и Краснодарский край, будет самым протяженным в России — его длина составит 19 километров. Мост проходит через остров Тузла и Тузлинскую косу. Начало движения автомобилей по мосту изначально было запланировано на декабрь 2018 года. Однако строители заявили, что идут с опережением и планируют открыть движение по автомобильной части моста уже в мае.

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