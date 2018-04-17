СИМФЕРОПОЛЬ, 17 апр – РИА Новости. Правительство Крыма передало принадлежащий республике участок Тузлинской косы, по которой проходит мост через Керченский пролив, в федеральную собственность.
Решение о передаче, согласно документу, принято с учетом договора о безвозмездном пользовании земельными участками от 5 марта 2018 года, заключенного между министерством имущественных и земельных отношений Крыма и управлением федеральных автомобильных дорог "Тамань", для нужд строительства федерального объекта.
Тузлинская коса — коса в Керченском проливе, когда-то полностью примыкала к Таманскому полуострову, однако в 1920-х годах от нее отделился остров Тузла. Ныне коса состоит из длинного вытянутого острова и идущей от Таманского полуострова насыпной дамбы, соединившей более мелкие островки. Отделенная проливом западная часть косы административно относится к республике Крым, а восточная часть, соединенная с материком, — к Краснодарскому краю.
С воссоединением Крыма с Россией Керченский пролив перестал быть предметом переговоров с Украиной.
Мост через Керченский пролив, который соединит Крым и Краснодарский край, будет самым протяженным в России — его длина составит 19 километров. Мост проходит через остров Тузла и Тузлинскую косу. Начало движения автомобилей по мосту изначально было запланировано на декабрь 2018 года. Однако строители заявили, что идут с опережением и планируют открыть движение по автомобильной части моста уже в мае.
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