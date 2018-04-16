Источник сообщил о визите министра экономики Сирии на Ялтинский форум

ДАМАСК, 16 апр — РИА Новости. Министр экономики и внешней торговли САР Самер Халиль возглавит сирийскую делегацию на Ялтинском международном экономическом форуме, который пройдет 19-21 апреля в Крыму, в Ялту приедут более 60 сирийских бизнесменов, сообщил РИА Новости осведомленный источник в Дамаске.

"Сирийскую делегацию на форуме в Крыму возглавит министр экономики и внешней торговли САР Самер Халиль", — рассказал собеседник агентства.

Он пояснил, что в Ялту прибудет "большая делегация, больше 60 бизнесменов".

Ялтинский международный экономический форум — ежегодное деловое международное мероприятие в экономической сфере, проводимое в Крыму. Организаторы форума: правительство Крыма, фонд "ЯМЭФ" при поддержке администрации президента России. В 2017 году в Ялтинском форуме участвовали более 200 иностранных гостей из 46 стран. В 2018 году организаторы ЯМЭФ ожидают рекордное число иностранных гостей: более 3 тысяч человек, включая свыше 500 иностранцев более чем из 50 стран.