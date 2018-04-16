Криптовалюта должна привести к модернизации права, считает эксперт

МОСКВА, 16 апр — РИА Новости. Право должно модернизоваться в связи с внедрением инноваций, в том числе криптовалютных, считает замдиректора Института законодательства и сравнительного правоведения при правительстве РФ Илья Кучеров.

"Право должно модернизироваться, вне всяких сомнений. Перед национальными правовыми системами возник такой новый правовой вызов, требующий срочных и точечных законодательных решений", — сказал Кучеров в ходе международной конференции "Цифровая трансформация: интеллектуальная собственность блокчейн-технологии".

Однако, по его словам, возникают проблемы правовой идентификации криптовалютных технологий. "Появились криптовалюты и токены, которые не поддаются никакой правовой идентификации. Это сложная задача… Мы должны понимать, с чем имеем дело, от этого зависит много вопросов", — заключил он.

Технология блокчейн не только вызвала взрывной интерес российских и зарубежных обывателей, но и привела к развитию новых технологий и дала старт многим проектам в России.

Ряд появившихся в 2017 году в России проектов построены на технологии блокчейн (blockchain) — системе организации распределенной базы данных. По этой технологии, в частности, работает база, где хранится информация о транзакциях биткоина. По мнению ряда экспертов, технология позволяет значительно оптимизировать издержки бизнеса и государства. В частности, она помогает проводить платежи в режиме онлайн, оперативно подтверждать актуальность данных о клиенте или сделке, регистрировать сделки и вести их реестр.

Агентство РИА Новости медиагруппы "Россия сегодня" выступает Генеральным информационным агентством конференции "Цифровая трансформация: интеллектуальная собственность и блокчейн-технологии".