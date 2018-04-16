Криптовалюта должна привести к модернизации права, считает эксперт

МОСКВА, 16 апр — РИА Новости. Право должно модернизоваться в связи с внедрением инноваций, в том числе криптовалютных, считает замдиректора Института законодательства и сравнительного правоведения при правительстве РФ Илья Кучеров.
"Право должно модернизироваться, вне всяких сомнений. Перед национальными правовыми системами возник такой новый правовой вызов, требующий срочных и точечных законодательных решений", — сказал Кучеров в ходе международной конференции "Цифровая трансформация: интеллектуальная собственность блокчейн-технологии".
Однако, по его словам, возникают проблемы правовой идентификации криптовалютных технологий. "Появились криптовалюты и токены, которые не поддаются никакой правовой идентификации. Это сложная задача… Мы должны понимать, с чем имеем дело, от этого зависит много вопросов", — заключил он.
Технология блокчейн не только вызвала взрывной интерес российских и зарубежных обывателей, но и привела к развитию новых технологий и дала старт многим проектам в России.
Агентство РИА Новости медиагруппы "Россия сегодня" выступает Генеральным информационным агентством конференции "Цифровая трансформация: интеллектуальная собственность и блокчейн-технологии".