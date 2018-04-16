Нефть дешевеет на снижении опасений из-за конфликта на Ближнем Востоке

МОСКВА, 16 апр — РИА Новости. Нефтяные цены слегка ускорили снижение по сравнению с утренними показателями, так как обеспокоенность инвесторов относительно дальнейшего обострения геополитической ситуации после воздушных ударов по Сирии несколько ослабла, свидетельствуют данные торгов и комментарии аналитиков.

Согласно данным торгов на 14.35 мск, стоимость июньских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent снижалась на 1,10%, до 71,78 доллара за баррель, а стоимость майских фьючерсов на нефть марки WTI — на 1,11%, до 66,64 доллара за баррель.

Утром 14 апреля США, Британия и Франция нанесли ракетные удары по сирийским правительственным объектам, которые, по их мнению, используются для производства химического оружия. Они выпустили по Сирии более 100 ракет, большая часть которых была сбита сирийской ПВО. Российские силы задействованы не были, но отслеживали все пуски.

"Что касается событий в Сирии, рынок вздохнул с облегчением в том смысле, что за вмешательством США, Франции и Великобритании не последовало никакой дальнейшей эскалации, как в дипломатическом плане, так и на местах", — сказал агентству Рейтер аналитик BNP Paribas Харри Чилингурян (Harry Tchilinguirian).

Кроме того, участники рынка продолжают отыгрывать усиление буровой активности в США. Согласно данным американской нефтегазовой сервисной компании Baker Hughes, a GE Company (BHGE) за неделю, завершившуюся 13 апреля, число нефтяных буровых установок в стране выросло за неделю на семь штук, или на 0,9%, до 815 единиц.

С другой стороны, некоторую поддержку нефтяным ценам оказывают заявления генерального секретаря ОПЕК Мохаммеда Баркиндо, который ранее в понедельник сообщил, что мировой спрос на нефть увеличится до 100 миллионов баррелей в сутки быстрее, чем ожидалось. Он также добавил, что в этом году спрос на нефть будет стабильным. Согласно данным апрельского отчета, организация ожидает роста спроса до 111,1 миллиона баррелей в сутки в 2016-2040 годах.