Цифровая экономика станет "сквозной повесткой" всех ведомств в России

МОСКВА, 16 апр — РИА Новости. Цифровая экономика станет "сквозной повесткой" всех российских ведомств, заявил журналистам первый замруководителя аппарата правительства России Максим Акимов в кулуарах международной конференции "Цифровая трансформация: интеллектуальная собственность и блокчейн-технологии".

"Я думаю, что цифровая экономика точно станет, и президент указал это в своем послании, сквозной повесткой для всех ведомств. Наверное, сложно назвать сферу, для которой цифровизация не была бы сейчас основным вызовом, и с точки зрения переустройства внутренней работы, и с точки зрения важных прорывов технологических", — заявил он.

Агентство РИА Новости медиагруппы "Россия сегодня" выступает Генеральным информационным агентством конференции "Цифровая трансформация: интеллектуальная собственность и блокчейн-технологии".