Глава Роспатента рассчитывает на блокчейн в защите интеллектуальных прав

МОСКВА, 16 апр — РИА Новости. Технологии блокчейн помогут защитить интеллектуальные права, полагает глава Роспатента Григорий Ивлиев.

"Мы видим, что с помощью технологий блокчейн можно защищать интеллектуальная права, что качество надёжность и скорость деятельности существенно увеличено", — сказал Ивлиев журналистам в ходе международной конференции "Цифровая трансформация: интеллектуальная собственность блокчейн-технологии".

Он добавил, что сама технология блокчейн может быть защищена в качестве объекта интеллектуальной собственности.

"Важно, что уже сейчас на конференции практически все ведомства и все специалисты сказали, что мы можем сами защитить блокчейн технологии как объект интеллектуальной собственности", — отметил Ивлиев.

По его словам, выдано уже более ста патентов. "Но рост заявок неимоверный. Если в прошлом году мы рассмотрели 18 заявок и один патент выдали, то сейчас у нас на рассмотрении уже 285 заявок в этой сфере", — подчеркнул глава Роспатента.

Как ранее Ивлиев заявил в интервью РИА Новости, в первом российском патенте, основанном на применении технологии блокчейн, ее предлагают использовать в производстве и ритейле. Упрощенно, это технология контроля качества продукции на всех этапах — от его производства до момента реализации.

Технология блокчейн (blockchain) — система организации распределенной базы данных. По этой технологии, в частности, работает база, где хранится информация о транзакциях биткоина. По мнению ряда экспертов, технология позволяет серьезно оптимизировать издержки бизнеса и государства. В частности, она помогает проводить платежи в режиме онлайн, оперативно подтверждать актуальность данных о клиенте или сделке, регистрировать сделки и вести их реестр.

Агентство РИА Новости медиагруппы "Россия сегодня" выступает Генеральным информационным агентством конференции "Цифровая трансформация: интеллектуальная собственность и блокчейн-технологии".