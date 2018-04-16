Центробанк снял ограничение на повышение ключевой ставки

МОСКВА, 16 апр — РИА Новости. Ключевая ставка Банка России может пойти как вверх, так и вниз — регулятор снял ограничение на невозможность ее повышения. Такое заявление сделал глава департамента денежно-кредитной политики регулятора Игорь Дмитриев.

"Уже снимается ограничение на невозможность повышения ставки в зависимости от прогноза инфляции", — сказал Дмитриев на международном банковском форуме "Казначейство 2018".

Сейчас ключевая ставка составляет 7,25 процента годовых. Ближайшее заседание совета директоров Банка России по процентной политике состоится 27 апреля.

Ключевая ставка

Ключевая ставка — минимальная процентная ставка, по которой ЦБ предоставляет кредиты коммерческим банкам на неделю. Также это максимальная ставка, по которой регулятор готов принимать от банков средства на депозиты. Ее размер влияет на уровень инфляции.

Банк России ввел ключевую ставку как инструмент денежно-кредитной политики 13 сентября 2013 года. Это было сделано в рамках перехода к режиму таргетирования инфляции с целью повышения прозрачности.

На протяжении пятнадцати лет ставка менялась. Два года назад она составляла 11 процентов годовых. К сентябрю 2016 года снизилась на процент, а год назад составляла 9,75 процента.

Сейчас наблюдается тенденция к снижению.