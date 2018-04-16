В ЦБ не видят необходимости вмешиваться в ситуацию на валютном рынке

МОСКВА, 16 апр — РИА Новости. Банк России имеет полный набор инструментов для стабилизации ситуации на валютном рынке страны и готов его задействовать, однако пока не видит необходимости специального вмешательства в ситуацию, заявила первый зампред ЦБ Ксения Юдаева.

"Способность рынка к адаптации позволила избежать рисков финансовой стабильности. Немедленной реакции со стороны Центрального банка не потребовалось, но отсутствие необходимости в немедленной реакции не означает, что Банк России не держит руку на пульсе", — сказала Юдаева на банковском форуме "Казначейство 2018".

"Напротив, мы очень плотно мониторим ситуацию, и у нас есть полный комплекс инструментов, который мы готовы будем применять в случае возникновения угроз финансовой стабильности для их купирования", — добавила первый зампред ЦБ.