ЦБ отозвал лицензию у московского "ОФК Банка"

МОСКВА, 16 апр — РИА Новости. Банк России с 16 апреля отозвал лицензию на осуществление банковских операций у московского банка "Объединенный финансовый капитал" ("ОФК Банк"), говорится в сообщении регулятора.
Банк является участником системы страхования вкладов. По величине активов, согласно данным РИА Рейтинг, "ОФК Банк" на 1 марта занимал 103-е место в российской банковской системе.
"Осуществление процедуры финансового оздоровления ПАО "ОФК Банк" с привлечением государственной корпорации "Агентство по страхованию вкладов" кредитной организации признано экономически нецелесообразным в связи с крайне низким качеством активов и значительным дисбалансом между стоимостью активов и обязательств, а также принимая во внимание неспособность банка обеспечить в дальнейшем исполнение требований кредиторов", — говорится в сообщении.
Решение об отзыве лицензии было принято в связи с неисполнением банком требований законодательства России и нормативных актов ЦБ, регулирующих банковскую деятельность, в том числе в области противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма в части несоблюдения обязанности по выявлению операций, подлежащих обязательному контролю, а также своевременности и достоверности представлявшейся в уполномоченный орган информации. Кроме того, значение всех нормативов достаточности собственных средств (капитала) оказалось ниже двух процентов, а размер собственных средств (капитала) стал ниже минимального значения уставного капитала.
Банк является участником системы страхования вкладов. По величине активов, согласно данным ЦБ, банк на 1 апреля занимал 127-е место в банковской системе России.