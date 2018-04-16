ЦБ отозвал лицензию у московского "ОФК Банка"

МОСКВА, 16 апр — РИА Новости. Банк России с 16 апреля отозвал лицензию на осуществление банковских операций у московского банка "Объединенный финансовый капитал" ("ОФК Банк"), говорится в сообщении регулятора.

Банк России с 21 марта ввел мораторий на удовлетворение требований кредиторов в "ОФК Банке" сроком на три месяца и ввел временную администрацию в лице "Агентства по страхованию вкладов" (АСВ) на полгода. Регулятор принял такое решение для защиты интересов кредиторов и вкладчиков банка.

Банк является участником системы страхования вкладов. По величине активов, согласно данным РИА Рейтинг, "ОФК Банк" на 1 марта занимал 103-е место в российской банковской системе.

"Осуществление процедуры финансового оздоровления ПАО "ОФК Банк" с привлечением государственной корпорации "Агентство по страхованию вкладов" кредитной организации признано экономически нецелесообразным в связи с крайне низким качеством активов и значительным дисбалансом между стоимостью активов и обязательств, а также принимая во внимание неспособность банка обеспечить в дальнейшем исполнение требований кредиторов", — говорится в сообщении.

Решение об отзыве лицензии было принято в связи с неисполнением банком требований законодательства России и нормативных актов ЦБ, регулирующих банковскую деятельность, в том числе в области противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма в части несоблюдения обязанности по выявлению операций, подлежащих обязательному контролю, а также своевременности и достоверности представлявшейся в уполномоченный орган информации. Кроме того, значение всех нормативов достаточности собственных средств (капитала) оказалось ниже двух процентов, а размер собственных средств (капитала) стал ниже минимального значения уставного капитала.

Как отмечает регулятор, проблемы в деятельности "ОФК Банка" возникли в связи с использованием рискованной бизнес-модели, ориентированной на кредитование компаний сектора производства и дистрибьюции алкогольной продукции. Руководство и собственники банка не предприняли эффективных действий, направленных на нормализацию его деятельности. Более того, одной из причин возникновения финансовой неустойчивости "ОФК Банка" оказался корпоративный конфликт, следствием которого стал отказ либо неспособность крупнейших заемщиков обслуживать свои обязательства перед кредитной организацией.

Банк является участником системы страхования вкладов. По величине активов, согласно данным ЦБ, банк на 1 апреля занимал 127-е место в банковской системе России.