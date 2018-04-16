Акции "Русала" обрушились до исторического минимума

ПЕКИН, 16 апр – РИА Новости. Акции компании "Русал" потеряли на Гонконгской фондовой бирже в понедельник уже более 20%, пробив новые исторические минимумы на фоне введения санкций США, свидетельствуют данные биржи.

К 11.255 (6.05 мск) акции алюминиевого гиганта подешевели на 20,1% — до 1,63 гонконгских доллара за акцию.

До сих пор самой низкой отметкой была цена в 2,09 доллара (12 июня 2016), 2,13 (17 января 2016) и 2,19 (17 ноября 2013).

США 6 апреля ввели санкции против нескольких российских бизнесменов и подконтрольных им структур, а также ряда высокопоставленных российских чиновников и глав компаний. В частности, в санкционный список попал миллиардер Олег Дерипаска и "Русал" (в котором он владеет 48,13% акций).

Фондовые рынки отреагировали на информацию весьма отрицательно. В тот день акции "Русала" падали на бирже Гонконга и Московской бирже на 40-50%. Затем бумаги смогли несколько отыграть позиции, но не в полной мере.

Добавление в список означает блокировку активов в США и запрет на любой бизнес с этими компаниями для американских граждан, включая любые операции с долговыми и долевыми инструментами. Минфин США дал один месяц на продажу акций и долговых инструментов "Русала" — ограничение на операции вступает в силу 7 мая. Американским гражданам дано два месяца на завершение действующих контрактов и прекращение взаимодействия с компаниями, попавшими под санкции.