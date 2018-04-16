Эксперты не исключают удорожания биткоина

МОСКВА, 16 апр — РИА Новости. Стоимость самой популярной криптовалюты биткоина (BTC) на предстоящей неделе, скорее всего, продолжит начавшийся ранее рост и достигнет 9 тысяч долларов, считают опрошенные РИА Новости эксперты.
При этом в четверг, 12 апреля, стоимость криптовалюты впервые с 28 марта поднялась выше психологической отметки в 8 тысяч долларов.
Глобальные факторы
Столь резкий рост цены биткоина на минувшей неделе был вызван реакцией рынка на глобальные события. Одно из них — решение свыше 20 государств ЕС подписать декларацию о создании Европейского партнерства в сфере блокчейна. Участники проекта намерены обмениваться опытом и знаниями в технической и нормативной сфере, готовить запуск единых для ЕС приложений с использованием технологии распределенных реестров для государственного и частного секторов.
Не остался без внимания крипторынка удар по Сирии, осуществленный совместно США, Францией и Великобританией. Страны утром 14 апреля нанесли ракетные удары по сирийским правительственным объектам, которые, по их мнению, используются для производства химического оружия.
Стоимость биткоина росла на этом фоне, поскольку многие инвесторы уже начинают рассматривать биткоин как способ хеджирования рисков. Они считают, что в перспективе нескольких лет биткоин сможет доказать свою надежность и стать таким же безопасным активом, как золото.
Приближаясь к $9 тысячам
На текущей неделе эксперты ожидают скорее рост, чем снижение цены биткоина.
"После ралли выше 7,705 тысячи долларов в паре биткоин-доллар наметилась восходящая коррекция, которая может затянуться до конца этой недели. На неделю с 16 по 22 апреля, по оценкам "Альпари", можно рассматривать укрепление биткоина к доллару до диапазона 8,915-9,150 тысячи долларов", — считает Антонов.
Он также напомнил, что текущие торговые объемы очень низкие. "Поэтому пока цена торгуется ниже 8,5 тысячи долларов, она может в любой момент развернуться вниз. Ключевая зона поддержки находится на уровне 7,385 тысячи долларов", — добавил эксперт.
Аналогичного мнения и аналитик eToro Михаил Мащенко.
В то же время он предупредил, что новостной фон остается негативным: за последние пару дней японский регулятор остановил работу двух криптобирж, индийская Coinsecure заявила о хищении средств.
"В связи с чем цены вполне могут вернуться в сформировавшийся канал, что будет достаточно печально: в этом случае, с очень большой вероятностью, мы станем свидетелями возврата к минимумам. Однако, если же новые покупатели настроены серьезно, а не случайно "ударили" по рынку большой заявкой, и цены закрепятся на новых отметках, то это станет неплохим подспорьем для роста", — полагает он.