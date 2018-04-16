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Экономика

Битва титана. Контрсанкции России могут остановить авиапром США

08:0016.04.2018
(обновлено: 08:09 16.04.2018)
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© РИА Новости / Виталий АньковПерейти в фотобанкBoeing 747-400FBoeing 747-400F
© РИА Новости / Виталий Аньков
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МОСКВА, 16 апр — РИА Новости, Игорь Наумов. В Госдуму внесен законопроект об ответных действиях на антироссийскую политику США и их союзников. Предлагается ввести запрет на импорт американских товаров и услуг. Кроме того, возможно ограничение сотрудничества в высокотехнологичных отраслях — атомной, космической и авиастроении. Депутаты рассмотрят законопроект на ближайшем заседании, которое состоится 8 мая.

Урок от "ножек Буша"

Документ, представленный спикером Госдумы Вячеславом Володиным, предусматривает введение запрета либо ограничение ввоза в Россию сельхозпродукции, сырья, продовольствия, алкоголя, табачных изделий, лекарств, произведенных в США и других государствах, участвующих в антироссийских санкциях. Это же касается американского технологического оборудования и программного обеспечения.

Президент США Дональд Трамп.
© AFP 2018 / Mandel Ngan
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Кроме того, предполагается свернуть сотрудничество России с США в ряде высокотехнологичных секторов экономики. По словам первого вице-спикера Госдумы Ивана Мельникова, речь идет о прекращении или приостановке контрактов в атомной отрасли, авиастроительной, ракетно-двигательной отрасли.

Ответ Москвы может оказаться весьма чувствительным для Вашингтона. В прошлом году объем двусторонней торговли между странами достиг 24 миллиардов долларов. Россия продает в США больше, чем покупает, — 17 миллиардов против семи миллиардов.

В американском импорте преобладают машины и оборудование (43%), на втором месте — продукция химической промышленности (16,5%). В меньших объемах США поставляют в Россию продовольственные товары (3,7%) и текстиль (менее одного процента).

Директор Центра аграрных исследований Института прикладных экономических исследований РАНХиГС Александр Никулин считает, что независимо от объемов импорта американские сельхозпроизводители и предприятия пищевой отрасли пострадают от потери российского рынка.

Прецедент уже был. В 2002 году из-за выявления бактерий сальмонеллы Россия запретила поставки куриных окорочков ("ножек Буша"). Американские производители испытали настоящий шок. Через месяц эмбарго сняли, однако окорочка на внутреннем рынке США уже успели подешеветь на треть — с 26 до 18 центов за фунт.

Запрет на американскую фармацевтическую продукцию на российском рынке особо не скажется. "В общем объеме импорта лекарств в Россию доля США скромная, не более пяти процентов", — напоминает руководитель группы по работе с сектором фармацевтики Deloitte Олег Березин.

Информационное табло пункта обмена валют в Москве. 10 апреля 2018
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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По словам эксперта, сегодня на российских фармацевтических предприятиях уже производится 84% лекарств, включенных в перечень ЖНВЛП (жизненно необходимые и важные лекарственные препараты), а до конца текущего года этот показатель достигнет 90%.

Останется лишь десять процентов лекарств ЖНВЛП по номенклатуре, которые в России не производятся, но на них запрет или ограничения не распространятся, отметил собеседник РИА Новости.

© РИА Новости / Кирилл КаллиниковПерейти в фотобанкГосдума России
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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Госдума России

"Боинг" под вопросом

Самые жесткие контрсанкции возможны в отношении авиапрома и ракетостроения. В первых ступенях американских ракет Atlas-V устанавливают двигатели РД-180, которые выпускает НПО "Энергомаш".

Информационное табло пункта обмена валют в Москве. 10 апреля 2018
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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Запуски осуществляет частная компания Lockheed Martin, в том числе в интересах NASA и оборонного ведомства США. Запрет на поставки российских ракетных двигателей создаст серьезные проблемы для реализации американских космических программ.

В руках российских парламентариев фактически находится и будущее мирового гиганта авиастроения — корпорации "Боинг". Председатель комитета Совета Федерации по бюджету Сергей Рябухин сообщил РИА Новости, что в случае принятия закона об ответных мерах на антироссийскую политику США Москва перестанет продавать за океан титан.

"В число редкоземельных металлов, которые Россия поставляет в США, входит титан, который необходим для технологического цикла производства "Боингов", — пояснил сенатор.

Идея не нова. Осенью прошлого года в Госдуме был подготовлен законопроект, предусматривающий эмбарго на экспорт титана в Соединенные Штаты. Почти 90% этого металла, по оценке руководителя Центра военного прогнозирования Института политического и военного анализа Анатолия Цыганка, "Боинг" получает из России.

"На складах корпорации, конечно, есть запасы титана. Их хватит месяца на три. А что дальше?" — задает риторический вопрос эксперт.

Кроме титана, предлагается также запретить поставку в США продукции и оборудования из ряда других редкоземельных металлов. Это может быть критично для американской экономики, которая на 100% зависит от импорта скандия, на 99% — галлия, на 91% — висмута, на 85% — сурьмы.

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