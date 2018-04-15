Глава Мексики обсудил НАФТА с вице-президентом США

МЕХИКО, 15 апр – РИА Новости. Президент Мексики Энрике Пенья Ньето провел в субботу в рамках "Саммита Америк" в Перу встречу с вице-президентом США Майком Пенсом для обсуждения состояния переговоров по договору о Североамериканской зоне свободной торговли (НАФТА).

Как сообщает мексиканский МИД, Пенья Ньето заявил о намерении закончить эти переговоры как можно скорее. "Также обе стороны совпали во взглядах на важность продолжения совместной работы в части безопасности и миграции", — говорится в коммюнике.

Встреча прошла по инициативе Майка Пенса, уточняет МИД Мексики.

США, Канада и Мексика с 2017 года ведут переговоры по актуализации Североамериканской зоны свободной торговли (НАФТА), которую Трамп считает невыгодной для США и из которой он неоднократно грозил выйти.