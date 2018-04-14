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Экономика

Буря в стакане: почему рубль возвращает позиции после мощного обвала

08:0014.04.2018
(обновлено: 08:41 14.04.2018)
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© РИА Новости / Владимир ТрефиловПерейти в фотобанкДенежные купюры и монеты РоссииДенежные купюры и монеты России
© РИА Новости / Владимир Трефилов
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МОСКВА, 14 апр — РИА Новости, Наталья Дембинская. Российская валюта пережила падение после очередных санкций США и эскалации конфликта в Сирии. Впрочем, уже в четверг рубль отыграл у доллара и евро почти половину понесенных потерь. Какие факторы сейчас на стороне рубля, как долго продлится нестабильность и что будет с российской валютой, если США все-таки ударят ограничениями по российскому госдолгу, — в материале РИА Новости.

Заместитель председателя правительства Российской Федерации Аркадий Дворкович на Красноярском экономическом форуме. 13 апреля 2018
© РИА Новости / Максим Блинов
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Дворкович прокомментировал возможное введение новых санкций США против РФ

Что подкосило рубль

На минувшей неделе инвесторов охватила классическая паника. Помимо санкций против российских компаний, нервозности участникам рынка добавило то, что США рассматривали более серьезные ограничения — по покупкам и операциям с облигациями федерального займа. Негатив усилило и резкое обострение обстановки в Сирии. Иностранные инвесторы начали массово выходить из российских акций и облигаций.

На фоне масштабных распродаж облигаций федерального займа (ОФЗ) 11 апреля Минфин даже отказался от размещения долговых ценных бумаг.

В результате российский фондовый рынок потерял более 820 миллиардов рублей капитализации, курс доллара превысил 65 рублей, а евро взлетел за 80 рублей — впервые за последние два года.

© РИА Новости / Кирилл КаллиниковПерейти в фотобанкТабло пункта обмена валют в Москве
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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Табло пункта обмена валют в Москве

Три фактора поддержки

За резким падением очень скоро последовал отскок — таковы законы любого рынка. Мощную поддержку российской валюте оказала совокупность сразу трех факторов.

Во-первых, опасения, связанные с возможными санкциями против госдолга, поубавились. Уже в среду, 11 апреля, глава Минфина США Стивен Мнучин выразился в том духе, что такие ограничения повредят прежде всего международным инвесторам.

"Если читать между строк: ущерб будет нанесен американским банкам, которые испытывают вполне логичный интерес к российским долговым бумагам", — отмечает Андрей Кочетков, аналитик "Открытие Брокер".

Во-вторых, несколько разрядилась обстановка в Сирии. Возникла уверенность, что военного конфликта между Россией и США удастся избежать и разногласия будут преодолены дипломатическим путем.

© РИА Новости / Максим БлиновПерейти в фотобанкАвиатехники готовят российские самолеты-истребители к боевым вылетам на авиабазе Хмеймим в Сирии
© РИА Новости / Максим Блинов
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Авиатехники готовят российские самолеты-истребители к боевым вылетам на авиабазе Хмеймим в Сирии

Наконец, в пользу рубля — динамика нефтяных цен, дошедших до годовых максимумов, опять же по геополитическим причинам.

Brent торгуется выше 72 долларов за баррель, и в российской валюте стоимость бочки в середине недели подскакивала до невообразимых 4600 рублей. По фундаментальным показателям рубль стал крайне дешевым, а потому при снижении прочих рисков начал активно возвращать утраченные позиции.

Генеральный секретарь Организации Объединённых Наций (ООН) Антониу Гутерреш
© РИА Новости / Михаил Климентьев
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Генсек ООН заявил об угрозе полномасштабной военной эскалации в Сирии
"Постпаническая" картина складывается достаточно позитивная. Нефть Brent 72,5 доллара и относительно слабый рубль — это очень хорошо для бюджета и экспортеров", — констатирует Александр Разуваев, директор аналитического департамента компании "Альпари".

Внешние тревожные факторы

Но ряд внешних факторов по-прежнему тревожит. Ключевой из них — возможное обострение торговой войны США и Китая. "Черным лебедем" может стать и резкое падение американского фондового рынка, где, по мнению ряда экспертов, уже надулся пузырь. В этом случае начнется распродажа акций и валют по всему миру.

© REUTERS / Aly SongТабличка с обозначением импортированных из США товаров в супермаркете в Шанхае
© REUTERS / Aly Song
Табличка с обозначением импортированных из США товаров в супермаркете в Шанхае

Впрочем, в отличие от многих других стран, уровень жизни и реальный сектор экономики в России не так зависят от финансовых рынков.

"Если фондовый рынок упадет в США, это ввергнет американскую экономику в рецессию, если наши акции падают, этого не произойдет, не так много рядовых россиян держат свои сбережения в акциях", — поясняет Разуваев.

Представитель министерства коммерции КНР Гао Фэн на пресс-конференции в Министерстве торговли в Пекине. Архивное фото
© AP Photo / Mark Schiefelbein
Китай пообещал дать отпор односторонним действиям США

Что впереди

Большая часть прогнозов указывает на то, что в ближайшие два месяца цены на нефть, скорее всего, скорректируются в сторону уменьшения: скажется фактор увеличения добычи в США и сезонное торможение спроса на черное золото.

Однако в среднесрочной перспективе баррель сохранит стабильность. В апреле Минэнерго США улучшило прогноз по глобальному балансу спроса и предложения нефти на 2018 год. Ожидается снижение избытка предложения. По оценкам МЭА, в 2018 году сорт Brent будет стоить 63,36 доллара за баррель, WTI — 59,37 доллара.

© AP Photo / Hasan JamaliНефтяной станок-качалка
© AP Photo / Hasan Jamali
Нефтяной станок-качалка

"Тем не менее, скорее всего, сильный провал рубля, наблюдавшийся в последнюю неделю, задаст направление, в котором российская валюта продолжит двигаться ближайшие месяцы", — считает Николай Подлевских, начальник аналитического отдела "Церих кэпитал менеджмент".

Наиболее вероятным аналитики считают диапазон 60-62 рубля за доллар. Если же оправдаются надежды на дипломатическое решение ситуации вокруг Сирии, можно ждать приближения к 60 рублям.

Пункт обмена валют в Москве. 11 апреля 2018
© РИА Новости / Евгения Новоженина
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"Три дня истерики": что будет с ценами после обвала рубля

Затишье перед бурей?

Хотя рубль стабилизируется, негативный сценарий эксперты не сбрасывают со счетов. Главными рисками по-прежнему считаются возможность санкций в отношении ОФЗ, а также прямой военный конфликт в Сирии.

Сейчас инвесторы успокоились и заняли выжидательную позицию. Но если риски реализуются, события могут развиваться намного более драматично. Поэтому среднесрочный настрой достаточно негативный, и это, конечно, скажется на динамике курса рубля.

Так или иначе, многое зависит от того, насколько предсказуемо поведет себя американская администрация.

 

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