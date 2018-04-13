Дептранс объяснил повышение годового дохода заммэра Ликсутова

Максим Ликсутов во время общественных слушаний на тему: Развитие электротранспорта в Москве

Максим Ликсутов во время общественных слушаний на тему: Развитие электротранспорта в Москве

МОСКВА, 13 апр – РИА Новости. Доход заммэра Москвы, главы столичного департамента транспорта Максима Ликсутова в 220 миллионов рублей получен за счет продажи квартиры и машины, сообщили РИА Новости в пресс-службе департамента транспорта в пятницу.

Ранее на официальном портале мэра были опубликованы декларации о доходах членов правительства Москвы по итогам 2017 года, согласно которым доходы Ликсутова за год выросли в 32 раза с 6,8 до 219,6 миллиона рублей.

"Доход получен от продажи квартиры и автомобиля", — сказала собеседница агентства.